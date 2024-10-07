Hakem Türkmen'e büyük tepki

Mücadelenin 88. dakikasında Galatasaray penaltı bekledi. Ceza sahası içinde yerde kalan Sallai, hakem Mehmet Türkmen'e itiraz etti. Sarı-kırmızılı futbolcular da itirazda bulundu. VAR'dan da 'devam' kararı çıktı. Galatasaray yedek kulübesi bu karara tepki gösterdi. 90+2'de bu kez Alanyaspor'lu Rony Lopes'in Galatasaray ceza sahasına girerken faul yaptığına itiraz eden sarı-kırmızılılar hakem Mehmet Türkmen'e isyan etti. Muslera itirazdan sarı kart gördü. Okan Buruk da maç sonunda tepki gösterdi.