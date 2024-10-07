En önde gidiyoruz

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluk iddiasını yine ortaya koydu. Buruk, "Galatasaray, şampiyonluk için, 5. yıldız için en önde gidiyor, Liderdik, lider devam ediyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İyi oyunculardan oluşan bir takımız. Berabere kalma lüksü bile yok. Oyuncularımın performansından memnunum" dedi. Son dakikadaki faule değinen deneyimli hoca, "Biz pozisyonu faul olarak gördük. Hakemin faul vermediği en net pozisyon. Bu standartta çok faul verdi. En net pozisyon" ifadelerini kullandı.