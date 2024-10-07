  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

En önde gidiyoruz

G.Saray’ın hocası, “Lider devam ediyoruz. En önde gidiyoruz” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En önde gidiyoruz

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluk iddiasını yine ortaya koydu. Buruk, "Galatasaray, şampiyonluk için, 5. yıldız için en önde gidiyor, Liderdik, lider devam ediyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İyi oyunculardan oluşan bir takımız. Berabere kalma lüksü bile yok. Oyuncularımın performansından memnunum" dedi. Son dakikadaki faule değinen deneyimli hoca, "Biz pozisyonu faul olarak gördük. Hakemin faul vermediği en net pozisyon. Bu standartta çok faul verdi. En net pozisyon" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'de devre arası flaş ayrılık!
F.Bahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...
DİĞER
Azra Akın linçe maruz kalmıştı! Azra Akın açıklama yaptı: Toplumu bilinçlendiren kampanyaları destekleyeceğim
Semih Çelik'in babası her şeyi anlattı! İkbal Uzuner'in annesi cinayetten önce ne dedi? Ayşenur Halil'le görüntülü görüşmüşler
Okan Buruk'tan hakem sitemi!
Cimbom'dan kritik 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zor maçı Milan kaybetti! Zor maçı Milan kaybetti! 00:31
Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 00:31
Zor maçı Milan kaybetti! Zor maçı Milan kaybetti! 00:30
Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 00:27
F.Bahçe'de Osayi için geri sayım! F.Bahçe'de Osayi için geri sayım! 23:31
Okan Buruk'tan hakem sitemi! Okan Buruk'tan hakem sitemi! 23:21
Daha Eski
Cimbom'dan kritik 3 puan! Cimbom'dan kritik 3 puan! 23:21
Bronckhorst: Doğru kararları veremedik Bronckhorst: Doğru kararları veremedik 23:21
Beşiktaş 90+5'te yıkıldı! Beşiktaş 90+5'te yıkıldı! 23:21
G.Saray zirveyi bırakmadı! G.Saray zirveyi bırakmadı! 23:21
Beşiktaş maçında gol iptal edildi! Beşiktaş maçında gol iptal edildi! 23:21
Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı! Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı! 23:20