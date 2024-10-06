Aslan telafi peşinde

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 3-0'dan puan veren ve Avrupa Ligi'nde Letonya ekibi RFS karşısında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayan sarı-kırmızılılar, bu kez benzer bir hata yapmak istemiyor. RAMS Park'ta 19.00'da başlayacak mücadelede taraftarına kendisini affettirmeyi planlayan Galatasaray, kazanarak milli araya moralli bir şekilde girmeyi hedefliyor.

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI VAR

Sarı-kırmızılı ekibin Alanyaspor karşısında önemli bir eksiği bulunuyor. Sakatlığı süren Osimhen'in kadroda olması beklenmiyor. Son idmanlarda yer alan Ziyech ise yedek kulübesinde olabilir. Kadro tercihleri ve hamleleriyle eleştirilerin hedefindeki Okan Buruk bu akşam önemli bir değişim yapmayı düşünmüyor. Tecrübeli hoca, RFS mücadelesindeki kadroyu büyük ölçüde sahaya sürmesi planlıyor.

HATA İSTEMİYORUM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesinde takımını uyarılarda bulundu. Kasımpaşa ve RFS mücadelerinde yapılan hataların telafisini etmek istediklerini belirten Buruk, "Son iki maçta taraftarımızı üzdük. Bize takım olarak yakışmayan sonuçlar aldık. Alanyaspor karşısında telafi etmemiz gerekiyor. 90 dakika boyunca konsantrasyonu elden bırakmayın. Tekrar aynı senaryoyu görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Alanyaspor maçına odaklanan sarı-kırmızılı oyuncular da milli ara öncesinde 3 puan için kenetlendi.

MUSLERA

KAAN (JELERT)

DAVİNSON

ABDÜLKERİM

JAKOBS

TORREİRA

SARA

YUNUS

MERTENS

BARIŞ

ICARDI

ERTUĞRUL

H'GJONAJ

LİMA

ALİTİ

BALKOVEC

MAKOUTA

RİCHARD

AUGUSTO

JANVİER

YUSUF

CORDOVA

EVİNDE 8'DE 5 YAPTI

ASLAN, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu. 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu- yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor ile Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

EN FARKLISI 6-0

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.