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Haberler Galatasaray

Bize yakışmadı

Galatasaray’ın teknik direktörü, 2-0’ı koruyamamalarına değinip “Rahat kazanacağımız maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Başaramadık, olmadı. Bize yakışmadı” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Bize yakışmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RFS önünde 2-0'dan 2-2'ye maçın ardından öz eleştiri yaptı. Buruk, "Değişikliklerin oyuna etkisi olmadı. Barış'ın sağ beke geçmesiyle sağdan gelmeye başladık. Sahanın en iyisi Yunus'tu. Onla beraber daha çok ürettik. Diğer yerlerden çok üretemedik. Uzaktan şutla, duran topla çözebilirdik. Hiçbiriyle 3. golü bulamadık. Hakem de müsaade etti, oyun yavaşladı. Devamında da istediğimiz sonucu alamadık" dedi.

ÖZÜR DİLİYORUZ

Mutsuz olduğunu aktaran deneyimli hoca, "Tabii ki üzgünüm. Bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Rakibi daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Bunu yapamadık. Üzgünüz. Özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Rahat kazanacağımız, 2-0'a getirdiğimiz maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Başaramadık. Rakibi tebrik ediyorum. Bu olmadı. Bu bize yakışmadı" yorumunu yaptı.

TARAFTARLAR HER YERDE

Galatasaray taraftarları, takımlarını Letonya deplasmanında da yalnız bırakmadı. 4 bin 22 kişilik Daugava Stadyumu'ndaki yerlerini alan sarı-kırmızılı futbolseverler, G.Saray'a destek verdi.

SAVUNAMAMA SORUNU

G.Saray, Mertens ve Yunus'un golleriyle iki farkla öne geçti. Ancak sarı-kırmızılılar, üstünlüğünü koruyamadı. 38'de Yunus'un golünden iki dakika sonra Abdülkerim- Davinson ikilisi büyük bir hataya imza attı ve Letonya ekibi Ikaunieks'le golü buldu. Savunma hataları bununla da sınırlı kalmadı. İkinci yarıda bu kez Jakobs skandala imza attı. Çevre kontrolü yapmayan Jakobs, Lasha'nın vuruşunu izledi. Davinson, Abdülkerim ve Jakobs karşılaşma boyunca yaptığı hatalarla taraftarları çileden çıkardı.

BARIŞ DÖKÜLDÜ

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, RFS karşısında önce sağ açıkta başladı. Kaan çıkınca sağ beke geçti. Tecrübeli oyuncu, dün takımı adına sahada pek varlık gösteremedi. Taraftarlar tarafından eleştirilen isimlerdendi.

GÜVEN VERMEDİ

PAOK maçında kritik kurtarışlara imza atan Günay Güvenç, dünkü RFS karşılaşmasında kalesinde güven vermedi. Yenilen iki golde de herhangi bir aksiyon alamayan tecrübeli kaleci, Muslera'yı bu maçta arattı.

HAYALET GOLCÜ

Dünkü maça yedek kulübesinde başlayan ve 64'üncü dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, sahada kaldığı sürede varlık gösteremedi. Belçikalı, hayalet golcü gibi sahada gezindi.

OSİMHEN'DEN TAM DESTEK

Sakatlığı nedeniyle Rigas Skola maçının kadrosunda yer almayan Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, takım arkadaşlarına zorlu mücadele öncesinde sosyal medya hesabından destek verdi. Nijeryalı yıldız, G.Saray formasını paylaştı ve altına, "Başarılar çocuklar" mesajını yazdı.

SARA SINIFTA KALDI

RFS mücadelesinde Gabriel Sara, performansıyla vasatın altında kaldı. Orta sahada oyunu yönlendirmede etkisiz kalan Brezilyalı orta saha, maça ağırlığını koyamadı. Maç boyunca 3 şut denemesi başarısız olan Sara, sınıfta kaldı. 18 milyon euroya Norwich City'den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, dün akşamki görüntüsüyle hayal kırıklığı oluşturdu.

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