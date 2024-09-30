Galatasaray'da sponsorluk iptal! Resmi açıklama geldi

Galatasaray, 14 Eylül Cumartesi günü Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor maçına yeni forma sırt sponsoru meritking.news reklamıyla çıkmıştı.

Galatasaray, çok tartışılan bu sponsorluk anlaşmasını feshetti.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP açıklaması şu şekilde:

"17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir."

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 24 Eylül'de katıldığı canlı yayında, söz konusu sponsorluk anlaşması için açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz aslında meritkingnews haber portalı ile sponsorluk anlaşması yaptık. 40'a yakın sponsorumuz var. Bütün anlaşmalarda fesih hakkımız var. Hassasiyeti anlayınca, hemen askıya aldık. Şu anda inceliyoruz nedir diye. Biz bu siteye baktık, tamamen haber portalı. İki sene için 14 milyon Dolar civarında hiç para almadık. Galatasaray her zaman Türkiye'nin hassas olduğu konularda en çabuk reaksiyonu veren kulüptür. İnceleme yapıyoruz, bu anlaşma askıda. Problem çıkmazsa devam edebiliriz. Ancak bu firma problemli çıkarsa hesabını sorarız."