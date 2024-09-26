  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, sahasaında PAOK'u 3-1 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başladı. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-kırmızılıların Yunan ekibi karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 09:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında PAOK'u ağırladı.

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek Avrupa'ya 3 puanla başladı.

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Baba Rahman (k.k.), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti. PAOK'un tek golüyse Giannis Konstantelias'tan geldi.

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, Galatasaray - PAOK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - GÜNAY'IN BÜYÜK KATKISI OLDU

Dün gece 90 dakika kıran kırana bir maç izledik. G.Saray, ilk yarıda oyunun tek hakimiydi. Çok etkili atak geliştirdi ancak PAOK, iyi yerleşimli alan savunması uyguluyor, yüksek toplarda da geçit vermiyor.

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

Buna rağmen gole yakın birçok atak oldu ve soyunma odasına beraberlikle gidildi. İkinci yarıya G.Saray golle başladı. Ancak golden kısa süre sonra oyunun kontrolü PAOK'a geçti.

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

Arka arkaya tehlikeli atak girişimlerine başladılar. Bu arada Okan Buruk'un mutlaka hamle yapması gerekiyordu ama yapmadı, sonunda da skoru eşitlediler. Maçın artık zorluk derecesi artmıştı. Rakip de morallenmişti.

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

Bu arada Okan Buruk bütün riskleri göze alıp Icardi ile çift santrfora dönecek, Kerem Demirbay ile de Mertens'i değiştirecekti. Bu rakibe ciddi avantaj sağlayacak bir hamle olurdu.

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

O anda G.Saray çok organize bir şekilde Yunus Akgün ile güzel bir ikinci gole imza attı. Doğal olarak Okan Buruk da o değişiklikten vazgeçip Osimhen'i çıkarıp Icardi'yi oyuna aldı. Son saniyelerde de Icardi, maçı bitiren golü attı.

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

Heyecan dolu maç son dakikaya kadar devam etti. Sonuçta G.Saray, çok önemli bir 3 puanı iyi oynayarak kazandı. Bütün takım iyi niyetle mücadele etti.

Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

Ben Jakobs'u çok beğendim. Yalnız bu galibiyette kaleci Günay'ın da büyük katkısı olduğunu göz ardı etmeyelim. Çünkü ilk devre biterken PAOK maçın belki de en net pozisyonunu buldu ve Günay başarılı refleksle kurtardı.

Casper
G.Saray'da o isim bir ilki başardı! PAOK maçında...
DİĞER
PAOK maçında Yunanistan’a ilk şok! RAMS Park’ın her köşesinde KKTC bayrağı var
CHP'li İBB 'kaçak' dövüşüyor! Vaniköy'den sonra Sarıyer'de de kaçak villa... Boğaz'a vurulan 'Musevi' hançer
G.Saray'a sambacı orta saha! Gelecek için dev yatırım
Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den G.Saraylı isme övgü! "Galibiyette önemli rol oynadı" Üründül'den G.Saraylı isme övgü! "Galibiyette önemli rol oynadı" 09:13
Maçın ardından o yıldıza büyük övgü! Maçın ardından o yıldıza büyük övgü! 09:12
Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi... Yönetim 'Mourinho isterse alırız' demişti! İlk talep geldi... 09:10
Bugün kimin maçı var? 26 Eylül Perşembe Bugün kimin maçı var? 26 Eylül Perşembe 08:37
Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! 01:28
Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! Razvan Lucescu: G.Saray şanslıydı! 01:27
Daha Eski
Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! Barcelona 3 puana Lewa ile ulaştı! 01:22
Arsenal evinde çok rahat! Arsenal evinde çok rahat! 01:22
Liverpool turu 5 golle aldı! Liverpool turu 5 golle aldı! 01:22
Kral geri döndü Kral geri döndü 01:22
Osimhen dağıttı! Osimhen dağıttı! 01:19
100 kere penaltı 100 kere penaltı 01:18