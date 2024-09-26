Ömer Üründül Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi

Arka arkaya tehlikeli atak girişimlerine başladılar. Bu arada Okan Buruk'un mutlaka hamle yapması gerekiyordu ama yapmadı, sonunda da skoru eşitlediler. Maçın artık zorluk derecesi artmıştı. Rakip de morallenmişti.

Bu arada Okan Buruk bütün riskleri göze alıp Icardi ile çift santrfora dönecek, Kerem Demirbay ile de Mertens'i değiştirecekti. Bu rakibe ciddi avantaj sağlayacak bir hamle olurdu.