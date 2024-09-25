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Haberler Galatasaray

İşte Galatasaray'ın, PAOK karşısındaki golleri!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, evinde PAOK ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar mücadelede 3 gol kaydetti. İşte Cimbom'un Baba Rahman (KK), Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile bulduğu goller... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 23:16 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 00:18
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İşte Galatasaray'ın, PAOK karşısındaki golleri!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında PAOK ile karşı karşıya geldi.

Cimbom maçın 49. dakikasında Baba Rahman'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.

PAOK müsabakanın 67. dakikasında Giannis Konstantelias ile skoru 1-1'e getirdi.

Aslan'da 76. dakikada sahneye Yunus Akgün çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçta son sözü ise 90+5. dakikada Mauro Icardi söyledi. Arjantinli yıldız attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Casper
Cimbom'dan Avrupa'ya süper başlangıç!
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