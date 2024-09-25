İşte Galatasaray'ın, PAOK karşısındaki golleri!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında PAOK ile karşı karşıya geldi.
Cimbom maçın 49. dakikasında Baba Rahman'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.
PAOK müsabakanın 67. dakikasında Giannis Konstantelias ile skoru 1-1'e getirdi.
Aslan'da 76. dakikada sahneye Yunus Akgün çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçta son sözü ise 90+5. dakikada Mauro Icardi söyledi. Arjantinli yıldız attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLLL! Osimhen'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarda! Galatasaray 1-0 önde! ⚽️#UEL pic.twitter.com/dkRKBZ5Jpt— TRT Spor (@trtspor) September 25, 2024
Konstantelias'ın golüyle PAOK skoru 1-1'e getirdi. #UEL pic.twitter.com/zjQqvE57JI— TRT Spor (@trtspor) September 25, 2024
GOOOLLL! Osimhen indirdi, Yunus çok sert vurdu! Galatasaray yeniden önde! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/t32zTO9UHE— TRT Spor (@trtspor) September 25, 2024
GOOOLLL! Icardi'den şahane bir tek vuruş! Fişi çekti! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/cRg0B7UUdS— TRT Spor (@trtspor) September 25, 2024