Dries Mertens: Biz istediğimizi aldık

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibini 3-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Dries Mertens dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MERTENS'İN AÇIKLAMALARI

"İlk yarı bulduğumuz alanları iyi değerlendirdik. Karşımızdaki Fenerbahçe iyi baskı yapamadı. Biz istediğimizi aldık."

"Osimhen'in gelmesinden dolayı çok mutluyum. Daha iyisini de yapacak, göreceksiniz."

"Olumsuz bir hava görmedim, her zaman olumlu düşünüyorum. İki senedir Galatasaray'dayım ama hiç negatif bir şey görmedim. Gidenler oldu ama onlar için de olumlusu bu oldu. Kerem Aktürkoğlu gitti ve daha iyi oynuyor."