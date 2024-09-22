Kadıköy'ün fethi

Galatasaray'ın Kadıköy'deki hakimiyeti devam ediyor... Ezeli rakibine deplasmanda son 7 maçta sadece 1 kez yenilen sarı-kırmızılılar, dün de adeta futbol dersi verdi. Okan Buruk'un öğrencileri, 20. dakikada Torreira'nın uzaktan vurduğu füzede Livakovic'in sırtına çarpan topla öne geçti. 28'de ise Osimhen'in olağanüstü asistinde Mertens, aradaki farkı ikiye çıkarttı.

SARA'DAN SLALOM

İkinci yarıda Fenerbahçe pozisyonlar arasa da golü bulan yine Galatasaray'dı. Taç organizasyonuyla Torreira'dan aldığı pasta rakip savunmayı çalımla geçen Sara, Livakovic'i mağlup etti. Hakem Atilla Karaoğlan'ın 63'te verdiği penaltıyı Dzeko gole çevirdi. Bu dakikadan sonra üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, 3-1'lik galibiyetle Kadıköy'ü bir kez daha fethetti. 6'da 6 yapan Galatasaray, Fenerbahçe'yle puan farkını da 5'e çıkarttı.

SALLAI SAHNEDE

Aslan'ın yeni transferi Roland Sallai, derbide ilk kez görücüye çıktı. Gaziantep FK ile hafta içinde oynanan erteleme maçında statü gereği oynayamayan Macar yıldız, Kadıköy'de görücüye çıktı. 75. dakikada Mertens'in yerine oyuna giren Sallai, fizik gücüyle dikkat çekti.

MUSLERA'DAN GEÇİT YOK!

Derbi atmosferini en fazla yaşayan isim konumunda bulunan Fernando Muslera, dün de olağanüstü performans gösterdi. Uruguaylı eldiven, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı resmi maçı Fenerbahçe deplasmanında oynadı. 8 kez geçit vermeyen Muslera, sadece penaltıdan 1 gol yedi. 2011 yazında Galatasaray'a transfer olan 38 yaşındaki kaleci, forma giydiği 32. Fenerbahçe derbisinde 13. galibiyetini aldı. Muslera, diğer maçlarda ise 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, Fenerbahçe karşısına beklenen 11'le çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, ligde son olarak Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri 3. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, statü gereği Gaziantep temsilcisine karşı görev veremediği yeni transferler Jakobs ve Osimhen'i ilk 11'e aldı. Berkan ile Batshuayi'yi yedeğe çekti. Buruk'un planı tuttu.

ICARDI YEDEKTE

Sakatlığını atlatan İcardi, takımla Kadıköy'e geldi. Arjantinli oyuncu, kulübede bekledi. Okan Buruk tarafından riske edilmeyen İcardi'nin maç öncesi iki yıl önce Fenerbahçe'ye attığı golün ardından yaptığı sevincin olduğu tişörtle gelmesi de çok konuşuldu.

OSIMHEN'DEN USTA İŞİ ASİST

Aslan'ın bomba transferi Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında şov yaptı. Çaykur Rizespor maçındaki asistiyle defteri açan yıldız oyuncu, derbide olağanüstü bir asiste imza attı. 28. dakikada kendisine açılan ortayı, göğsüyle Mertens'e servis eden Osimhen golün hazırlayıcısı oldu. Çaykur Rizespor maçında golün kıyısından dönen yıldız böylece hanesine ikinci maçında 2. asistini yazdırdı. Fenerbahçe savunmacılarını zorlayan yıldız, 4 şutun 1'inde isabet sağladı fakat golü bulamadı.