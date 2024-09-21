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Haberler Galatasaray

Gabriel Sara Galatasaray formasıyla 2. golünü kaydetti!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Fenerbahçe maçıyla attığı golle Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 22:39
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Gabriel Sara Galatasaray formasıyla 2. golünü kaydetti!

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fenerbahçe maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile oynarken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 59. dakikasında ceza sahası içinde Lucas Torreira ile yaptığı verkaç sonrasında kale önünde topu alan Sara düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.

25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Maça 11'de başlayan Gabriel Sara'nın yerine 84. dakikada Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

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