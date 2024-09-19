Osimhen'in maçı

Galatasaray, erteleme maçında Gaziantep FK'yi 3-1 yendi ve gözünü cumartesi oynayacağı Fenerbahçe derbisine çevirdi. Cimbom'un dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, Gaziantep sınavında statü gereği forma giyemedi. Ancak Fenerbahçe derbisinde Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri olacak.

Nijeryalı yıldızın Galatasaray'daki potansiyel performansı, Napoli'deki performansına bakıldığında oldukça etkileyici olabilir. Hızı, fizik gücü ve özellikle bitiriciliği, Aslan'ın hücum hattında önemli bir silah olarak öne çıkmasını sağlayabilir. 25 yaşındaki forvet; defans arkasına sarkma, yüksek pres ve hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekiyor Bu özellikler, onu Galatasaray'ın hücum hattında kilit bir oyuncu yapıyor.

Osimhen'in Süper Lig'deki fiziksel oyuna hızlıca uyum sağlayabileceği ve büyük maçlarda belirleyici bir rol üstlenebileceği ifade ediliyor. Geçen sezon Napoli formasıyla Serie A'da 31 maçta 26 kez fileleri sarsarak gol krallığını kazanan 100 milyon euro'luk yıldızın, Süper Lig'de de yüksek gol sayısına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Geçmiş performansı göz önüne alındığında, Osimhen'in 2024-25 sezonunda Galatasaray formasıyla 20-25 gol arasında bir katkı yapması oldukça olası. Bu sayının, oyuncunun sakatlık durumu, takımın genel performansı ve taktik sisteme göre değişebileceği belirtiliyor. Osimhen'in F.Bahçe'ye gol atma ihtimali yüksek. Baskı altında oynanan maçlarda öne çıkan Osimhen, Galatasaray adına derbide de etkili olabilir.

F.BAHÇE SAVUNMASINI ZORLAR

Osimhen'in hızı ve güçlü fiziğiyle Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşatabileceği öngörülüyor. Galatasaray'ın hücum hattı iyi çalışır ve Osimhen'e yeterli servis yapılırsa, derbide gol atması sürpriz olmaz. Özellikle duran toplar ve kontrataklarda gol şansı yaratma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor.

BÜYÜK MAÇLARIN YILDIZI

Osimhen, kariyeri boyunca derbiler başta olmak üzere büyük maçlarda attığı gollerle yıldızlaştı. Özellikle Napoli'de fark yaratan başarılı forvet, İtalyan ekibiyle beraber Juventus'a 3 gol, Milan'a 1 gol, Roma'ya 3 gol ve Barcelona'ya 1 gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Lille'de iken de Chelsea, Monaco, Marsilya ve Valencia'ya karşı ağları sarsmıştı.