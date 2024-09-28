  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Victor Osimhen'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda 2 gol atarak yıldızlaşan Victor Osimhen sakatlığı sebebiyle oyunun ikinci yarısına devam edemedi. Nijeryalı yıldız son durumunu açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 21:35 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 21:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen karşılaşmanın ardından sakatlığı hakkındaki son durumunu açıkladı.

Victor Osimhen: "Takım olarak mutsusuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle. Bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansımdan memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız. Mauro Icardi ile aramız iyi, o bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana ağabeylik yapıyor. Onun yanında oynamak harika his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"O anda rahatsızlık hissettim, Okan Buruk'a söyledim ve kendimi riske atmak istemedim Sakatlığım ciddi değil." ifadelerini kullandı.

Hyundai
Okan Buruk'tan penaltı isyanı!
DİĞER
Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Süper Lig'den tam 13 isim var
CANLI | Nasrallah'tan sonra Hamaney paniği! İran'dan intikam yemini ABD'ye suçlama | Hizbullah'tan misilleme: Tel Aviv'de siren sesleri
Aslan rekoru elinden kaçırdı! İşte güncel puan durumu
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muslera: İlk yarı ve ikinci yarı farklı maçlar gibiydi Muslera: İlk yarı ve ikinci yarı farklı maçlar gibiydi 21:51
Okan Buruk'tan penaltı isyanı! Okan Buruk'tan penaltı isyanı! 21:46
Osimhen'den sakatlık açıklaması! Osimhen'den sakatlık açıklaması! 21:35
Icardi bu sezon 2. golünü kaydetti Icardi bu sezon 2. golünü kaydetti 21:27
"Oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim" "Oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim" 21:26
Aslan rekoru elinden kaçırdı! İşte güncel puan durumu Aslan rekoru elinden kaçırdı! İşte güncel puan durumu 21:11
Daha Eski
Alanyaspor evinde 3 puanı kaptı! Alanyaspor evinde 3 puanı kaptı! 21:02
Aslan uzatmalarda yıkıldı! Kasımpaşa 3 farktan döndü Aslan uzatmalarda yıkıldı! Kasımpaşa 3 farktan döndü 20:56
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon! Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon! 20:49
Penaltı VAR'dan döndü! Penaltı VAR'dan döndü! 20:40
Yusuf Yazıcı transferi resmen açıklandı! Yusuf Yazıcı transferi resmen açıklandı! 20:11
G.Saray'a kötü haber! G.Saray'a kötü haber! 20:08