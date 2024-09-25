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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray startı veriyor. Yapılan araştırmaya göre Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali olan takımlar açıklandı. İşte Türk takımlarımızın kazanma ihtimalleri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 11:31
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Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde takımların kupaya ulaşma ihtimali açıklandı. Football Meets Data'nın verilerine göre, Avrupa Ligi'nde şampiyon olma şansı en yüksek ilk 10 ekibin içerisinde tek Türk takımı yer aldı.

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

1- Porto - %10

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

2- Tottenham Hotspur - %9

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

3- Roma - %9

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- Manchester United - %8

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

5- Athletic - %7

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

6- Lazio - %7

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- Slavia Prag - %6

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

8- GALATASARAY - %5

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

9- Real Sociedad - %4

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

10- Eintracht Frankfurt - %4

Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

13- FENERBAHÇE - %3

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