Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray startı veriyor. Yapılan araştırmaya göre Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali olan takımlar açıklandı. İşte Türk takımlarımızın kazanma ihtimalleri...
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 11:31
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1- Porto - %10
2- Tottenham Hotspur - %9
3- Roma - %9
4- Manchester United - %8
5- Athletic - %7
6- Lazio - %7
7- Slavia Prag - %6
8- GALATASARAY - %5
9- Real Sociedad - %4
10- Eintracht Frankfurt - %4
13- FENERBAHÇE - %3
31- BEŞİKTAŞ - %0.3
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