Kral geri döndü

Galatasaray demek zafer demek... Süper Lig'de 6'da 6 yapan, en son cumartesi ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Cimbom'un son kurbanı PAOK oldu. Yunanistan Ligi'nin son şampiyonu olan, şu anda da namağlup lider durumda bulunan PAOK, Aslan karşısında çaresiz kaldı, şaşkınlık yaşadı. Dünya yıldızı Osimhen, Mertens, Barış Alper, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün ile sayısız fırsat bulduk, kaleci Kotarski'i aşamadık.

ICARDI'DEN TABLO GİBİ GOL

46. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunda Baba Rahman ters vuruşla kendi ağlarını sarstı. 67'de Konstantelias eşitledi. 75'te yine Osimhen'in pasına Yunus Akgün muhteşem vurdu ve yeniden öne geçtik. 78'de İcardi oyuna girdi. Sakatlığını nedeniyle 3 maç aradan sonra sahaya çıkan 31 yaşındaki yıldız, 90+5. dakikada Kerem Demirbay'ın pasına gelişine vurdu ve muhteşem bir golle geri dönerek PAOK duvarını paramparça etti.

3 FORVET OLABiLiR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu: Dışarıdan fırtınalar kopuyor gibi düşünülüyor ama Florya bundan hiç etkilenmedi. Transfer dönemi bittiği zaman, bizde çözüm oluyor. Herkes rahatlıyor. Top rakibe geçtiğinde almaya çalışan bir takımız, bu oyuncuların hoşuna gidiyor. Ayrıca oynamaya çalışan bir takımız. 4 maç üst üste kazanmak çok önemli. Oyun olarak da bunu çok hissettirdik. Bu maç en iyi oyundu. Savunma yapmaya gelen bir takıma karşı çok pozisyon bulduk, bu değerli. Çok oyuncunuz olsun, az oyuncunuz olmasın. Çok sayıda maç oynayacağız. Herkesi farklı mevkilerde ve dizilişlerde kullanabiliriz. Üçlü savunma oynayan bir takıma karşı, üç forvetle de oynayabiliriz. Gabriel Sara hem 6, hem 8, hem de 10 numaraydı. 12-13 km üstünde koşmuş olabilir. Jakobs da çok etkiliydi o da epey koştu. Savunma geçişlerini de çok iyi yapıyor.

YOK BÖYLE BİR LÜKS!

Galatasaray'ın hücum hattı tam anlamıyla yıldızlar geçidi. Dün PAOK maçında ilk 11'de yer alan Osimhen'in payasa değeri 100 milyon euro. Yedekte bekleyen ise bir başka kral İcardi. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Osimhen kenara geldi ve yerine İcardi girdi. Bu değişik sosyal medyayı salladı. Taraftarlar, "Bu bir rüya mı. Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri giriyor, biri çıkıyor" yorumu yaptı.

MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle PAOK müsabakasında yararlanamadı. Buruk, kalede tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e görev verdi.

TORREIRA RESİTAL SUNDU

Saeı kırmızılı takımda dün herkes çok iyiydi. Ancak Torreira tam anlamıyla kusursuz oynadı. Gelişen PAOK ataklarına duvar ören, takımı hücuma çıkaran 28 yaşındaki yıldız, yüzde 92,4 pas isabetiyle oynadı. 4 ikili mücadele kazanan, 3 uzun pas veren Uruguaylı yıldız ayakta alkışlandı. Maç sonrası, "Önemli bir galibiyet aldık. İyi başlamamız çok önemliydi" ifadesini kullandı.

RAKİBİMİZ AZ KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar ile yine Galatasaray'ın bir diğer rakibi olan İsveç ekibi Elfsborg dün karşı karşıya geldi. Maçta 1-0 geriye düşen Hollandaki ekibi AZ Alkmaar, mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta AZ Alkmaar, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Elfsborg, Roma'yı ağırlayacak.