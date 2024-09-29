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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Victor Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! "Ne yazık ki..."

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 2 kez ağları havalandırdı. Futbolcunun performansı yurt dışında da gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 13:25 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 13:26
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaray'da Victor Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! "Ne yazık ki..."

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Victor Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! "Ne yazık ki..."

Sarı-kırmızılılar 3-0 önde olduğu mücadeleden 3-3'lük skorla beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! "Ne yazık ki..."

Cimbom'un 3-0 öndeyken rakibiyle 3-3'lük skorla berabere kalması oldukça dikkat çekti.

Galatasaray'da Victor Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! "Ne yazık ki..."

Bu mücadelenin yankıları yurt dışında da sürmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! "Ne yazık ki..."

Afrik-Foot NG adlı sitede gerek bu mücadeleye gerek Victor Osimhen'in performansına geniş yer verildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! "Ne yazık ki..."

Haberde Osimhen'in sahada büyük fark yarattığı ve 2 kez ağları havalandırdığı belirtildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! "Ne yazık ki..."

Futbolcunun üç maçta dört kez gol pası verdiği ve takıma sağladığı katkıyı golleriyle süslediği vurgulandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! "Ne yazık ki..."

Son olarak ise yer alan haberde, "Ne yazık ki, onun sahadan ayrılmasının ardından takımı teslim oldu ve 3-0'lık avantajını elinden kaçırdı ve 30. dakikada iyi giden maçtan sadece 1 puan alabildi." ifadelerine yer verildi.

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