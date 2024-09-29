Galatasaray'da Victor Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! "Ne yazık ki..."

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 2 kez ağları havalandırdı. Futbolcunun performansı yurt dışında da gündeme oturdu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar 3-0 önde olduğu mücadeleden 3-3'lük skorla beraberlikle ayrıldı.
Cimbom'un 3-0 öndeyken rakibiyle 3-3'lük skorla berabere kalması oldukça dikkat çekti.
Bu mücadelenin yankıları yurt dışında da sürmeye devam ediyor.
Afrik-Foot NG adlı sitede gerek bu mücadeleye gerek Victor Osimhen'in performansına geniş yer verildi.
Haberde Osimhen'in sahada büyük fark yarattığı ve 2 kez ağları havalandırdığı belirtildi.
Futbolcunun üç maçta dört kez gol pası verdiği ve takıma sağladığı katkıyı golleriyle süslediği vurgulandı.
Son olarak ise yer alan haberde, "Ne yazık ki, onun sahadan ayrılmasının ardından takımı teslim oldu ve 3-0'lık avantajını elinden kaçırdı ve 30. dakikada iyi giden maçtan sadece 1 puan alabildi." ifadelerine yer verildi.