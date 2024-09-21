TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!
Galatasaray'dan kısa süre önce Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha ile ilgili flaş haberler geldi. Futbolcunun son durumu gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılılarda diğer yandan bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.
Cimbom'da yeni sezonda kadroda yer almayan futbolculardan birisi de Wilfried Zaha.
Fildişi Sahilli yıldız, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılardan Fransız ekibi Lyon'a kiralandı.
Futbolcu ile ilgili son olarak flaş bir iddia gündeme geldi.
HT Spor'da yer alan habere göre; Wilfried Zaha, Galatasaray ve İstanbul'dan ayrıldığına pişman oldu.
APARTMAN DAİRESİ TAHSİS EDİLDİ
Lyon'da kendisine bir apartman dairesi tahsis edilen Fildişili oyuncunun eşi ve çocuklarının da Türkiye'deki yaşamlarını özlediği ve sosyal hayata karışmakta güçlük çektiği iddia edildi.
2025 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Zaha'nın Lyon'dan sonra başka bir takıma gitmesi bekleniyor.
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