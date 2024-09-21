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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!

Galatasaray'dan kısa süre önce Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha ile ilgili flaş haberler geldi. Futbolcunun son durumu gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 10:51
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TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!

Galatasaray 2 sezondur üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!

Sarı-kırmızılılar diğer yandan Avrupa kulvarında da mutlaka iz bırakmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!

Okan Buruk yönetimindeki Cimbom'da bu anlamda kadroya pek çok yıldız dahil edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!

Sarı-kırmızılılarda diğer yandan bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!

Cimbom'da yeni sezonda kadroda yer almayan futbolculardan birisi de Wilfried Zaha.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!

Fildişi Sahilli yıldız, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılardan Fransız ekibi Lyon'a kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!

Futbolcu ile ilgili son olarak flaş bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!

HT Spor'da yer alan habere göre; Wilfried Zaha, Galatasaray ve İstanbul'dan ayrıldığına pişman oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığı için bin pişman!

APARTMAN DAİRESİ TAHSİS EDİLDİ

Lyon'da kendisine bir apartman dairesi tahsis edilen Fildişili oyuncunun eşi ve çocuklarının da Türkiye'deki yaşamlarını özlediği ve sosyal hayata karışmakta güçlük çektiği iddia edildi.

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