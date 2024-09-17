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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: UEFA’dan Fernando Muslera’ya 3 maç ceza!

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 19:46 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 19:54
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GALATASARAY HABERİ: UEFA’dan Fernando Muslera’ya 3 maç ceza!

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı rövanş maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşmişti. İlk maçta deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar 27 Ağustos'ta evinde oynadığı maçta 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamamıştı.

38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin Avrupa Ligi'nde forma giyemeyeceği 3 maç:

Galatasaray - Paok

Rigas Skola - Galatasaray

Galatasaray - IF Elfsborg

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