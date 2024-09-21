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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Galatasaray, Victor Osimhen takviyesiyle dünya çapında gündem olmuştu. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Nijeryalı golcünün transferine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 14:53
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, Victor Osimhen takviyesiyle dünya çapında gündem oldu.

GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcuyla yıllık 6 milyon Euro ücret ödeneceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."

Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen transferi dünyada manşetleri süslerken, Napoli cephesinden golcü oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Osimhen transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."

"NAPOLI'DEN AYRILMAK İSTEDİ"

Radio CRC'ye konuşan Manna, "Victor'ın durumu bizi etkiledi. Kendisi artık Napoli'de oynamama ve ayrılma arzusunu dile getirdi. Başlangıçta bu transferin gerçekleşmesi için gerekli koşullar yoktu. Ancak teknik ihtiyaçlarımızı ve teknik direktörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı özelliklere sahip bir forvet eksikliğimiz vardı. Bu nedenle Romelu Lukaku'nun transferini hızlandırdık."

GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."

"OSIMHEN'İ SATMAK İSTERDİK AMA..."

"Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için Türkiye'de Osimhen bir fırsat haline geldi. Başlangıçta transfere çok açık değildik çünkü piyasada benzer durumlar ortaya çıkmıştı. Ne biz ne de Victor kiralık olarak ayrılığı istemedik. Daha sonra kendisiyle konuşarak biz çözüm bulmayı başardık. Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."

İşte o haber...

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