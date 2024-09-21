GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Galatasaray, Victor Osimhen takviyesiyle dünya çapında gündem olmuştu. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Nijeryalı golcünün transferine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen transferi dünyada manşetleri süslerken, Napoli cephesinden golcü oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Osimhen transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"NAPOLI'DEN AYRILMAK İSTEDİ"
Radio CRC'ye konuşan Manna, "Victor'ın durumu bizi etkiledi. Kendisi artık Napoli'de oynamama ve ayrılma arzusunu dile getirdi. Başlangıçta bu transferin gerçekleşmesi için gerekli koşullar yoktu. Ancak teknik ihtiyaçlarımızı ve teknik direktörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı özelliklere sahip bir forvet eksikliğimiz vardı. Bu nedenle Romelu Lukaku'nun transferini hızlandırdık."
"OSIMHEN'İ SATMAK İSTERDİK AMA..."
"Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için Türkiye'de Osimhen bir fırsat haline geldi. Başlangıçta transfere çok açık değildik çünkü piyasada benzer durumlar ortaya çıkmıştı. Ne biz ne de Victor kiralık olarak ayrılığı istemedik. Daha sonra kendisiyle konuşarak biz çözüm bulmayı başardık. Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.
İşte o haber...
DİĞER