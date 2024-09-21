GALATASARAY HABERİ - Napoli'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! "Kiralanmak istemedi ama..."

"OSIMHEN'İ SATMAK İSTERDİK AMA..." "Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için Türkiye'de Osimhen bir fırsat haline geldi. Başlangıçta transfere çok açık değildik çünkü piyasada benzer durumlar ortaya çıkmıştı. Ne biz ne de Victor kiralık olarak ayrılığı istemedik. Daha sonra kendisiyle konuşarak biz çözüm bulmayı başardık. Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.