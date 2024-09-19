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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Napoli'den 2024 - 2025 sezonu için kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Zlatan İbrahimoviç, Nijeryalı golcü ile transferi ile ilgili görüşmüş. İşte detaylar...| Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 11:03
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

Transfer döneminin sonlanması ile birlikte Süper Lig'de en ses getiren hamle şüphesiz Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi oldu.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

Sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü golcüyü Napoli'den 2024 - 2025 yılı için kiraladığını taraftarlarına müjdeledi.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

Geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan futbolcu, bu müsabakalarda 17 gol atarken 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

Ayrıca Osimhen, Napoli'nin uzun yıllar sonra şampiyon olan kadrosuna yer almıştı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

Tüm bunlara rağmen, Osimhen'in transfer döneminde İtalyan ekibi ile arasında olan anlaşmazlıklar onu yeni bir yuva arayışına itti.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

Aradığı yuvayı Türkiye'de bulan Osimhen'e daha önce talip olan kulüpler de bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

Çizme basınına göre bu kulüplerden biri, Zlatan İbrahimoviç'i aracı olarak kullandı. Haberde yer alan ifadeler şu şekilde:

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

"Milan'da danışmanlık görevini üstlenen İbrahimoviç, Osimhen için bir girişimde bulundu."

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

"Transfer döneminde kulübün radarındaki isimlerin başında Victor Osimhen geliyordu."

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

"İbrahimoviç, oyuncuyu ikna etmek adına telefon görüşmesi gerçekleştirdi fakat Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ı seçti."

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

Calciomercato'da yer alan habere göre Sky Sport'a konuşan Zlatan'a Victor Osimhen sorulduğunda, İsveçli oyuncu sessizliğe büründü ve yüzünde "buruk" bir gülümseme oluştu.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!

Galatasaraylı taraftarların sevgisini kısa sürede kazanmayı başaran Osimhen, aynı zamanda yeni yuvasını da kısa sürede sahiplendi.

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