Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde flaş Zlatan İbrahimoviç detayı!
Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Napoli'den 2024 - 2025 sezonu için kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Zlatan İbrahimoviç, Nijeryalı golcü ile transferi ile ilgili görüşmüş. İşte detaylar...| Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Ayrıca Osimhen, Napoli'nin uzun yıllar sonra şampiyon olan kadrosuna yer almıştı.
Tüm bunlara rağmen, Osimhen'in transfer döneminde İtalyan ekibi ile arasında olan anlaşmazlıklar onu yeni bir yuva arayışına itti.
Aradığı yuvayı Türkiye'de bulan Osimhen'e daha önce talip olan kulüpler de bir bir ortaya çıkmaya başladı.
Çizme basınına göre bu kulüplerden biri, Zlatan İbrahimoviç'i aracı olarak kullandı. Haberde yer alan ifadeler şu şekilde:
"Milan'da danışmanlık görevini üstlenen İbrahimoviç, Osimhen için bir girişimde bulundu."
"Transfer döneminde kulübün radarındaki isimlerin başında Victor Osimhen geliyordu."
"İbrahimoviç, oyuncuyu ikna etmek adına telefon görüşmesi gerçekleştirdi fakat Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ı seçti."
Calciomercato'da yer alan habere göre Sky Sport'a konuşan Zlatan'a Victor Osimhen sorulduğunda, İsveçli oyuncu sessizliğe büründü ve yüzünde "buruk" bir gülümseme oluştu.
Galatasaraylı taraftarların sevgisini kısa sürede kazanmayı başaran Osimhen, aynı zamanda yeni yuvasını da kısa sürede sahiplendi.
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