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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki!

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin sarı kırmızılı kulübü şikayet etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 19:30 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 19:54
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tepki!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin resmi sitesinde yer alan Metin Öztürk'ün açıklamasında, "Hafta sonu oynayacağımız rakibimizin resmi sitesinde dün bir yöneticinin ağzından servis edilmiş açıklamalar, son dönemde kulübümüzü karıştırmak için planlanan oyunun arkasındakilerin kim olduğunun ortaya çıkması açısından oldukça önemlidir.

Sahada kazanmayı beceremeyen bu zihniyetin, camiamızı saha dışına çekmek için oynadığı yeni oyuna hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye'de hukuktan, ahlaktan ve etikten en son bahsetmesi gereken kulüp bu konularda hepimize ders vermeye kalkmak gibi komik bir duruma düşmüştür.

Kendileri tarafından gizli gizli desteklendiği artık apaçık belli olan, saçma sapan iddiaları arka arkaya sıralayıp, bu iddialar üzerinden devlet kurumlarına başvuruda bulunmanın sebebi, hafta sonu oynayacağımız derbi maçıdır. Plan açığa çıkmış, niyet hasıl olmuştur.

Kulübümüzün hesabını veremeyeceği hiçbir konu yoktur. Aynı cesareti kendilerinden de bekliyoruz.

Biz, bugün, tüm Galatasaraylılar olarak bizi karıştırmaya çalışanlara karşı daha güçlü bir şekilde birlikteyiz. Ve hafta sonu oynayacağımız maça tümüyle konsantreyiz" ifadelerine yer verildi.

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