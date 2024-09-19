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Haberler Galatasaray

Galatasaray Petrol Ofisi 2 - 2 Slavia Prag (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag'la sahasında 2-2 berabere kaldı. İşte maçın golleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 22:06 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 22:42
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Galatasaray Petrol Ofisi 2 - 2 Slavia Prag (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Slavia Prag'la sahasında 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'ın gollerini 56. ve 66. dakikada Andrea Staskova kaydederken Slavia Prag'ın gollerini ise 76. dakikada Benan Altıntaş (KK) ve 90+8. dakikada Kristina Kosikova kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

45+4. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Annest kale sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Polcarova'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Slavia Prag etkili geldi. Sunrovska'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Szewieczkova, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Gamze Yaman bu pozisyonda gole izin vermedi.

56. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Ebru Topçu'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Arzu Karabulut, bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Staskova'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı.

66. dakikada Galatasaray Petrol Ofisi farkı 2'ye çıkardı. Ebru Topçu'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Diallo, kale sahasına hareketlenen Staskova'ya yerden pasını aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0

76. dakikada fark 1'e indi. Sağdan kazanılan korner atışında Annest'in kale sahasına gönderdiği ortaya Szewieczkova kafayı vurdu, savunmadan Benan Altıntaş'a çarpan meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 2-1

90+8. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Bartovicova kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasında yükselen Kosikova'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2

Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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