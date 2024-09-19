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Haberler Galatasaray

Fenerbahçe sabotaj yapıyor

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in açıklamaları ve kendilerini 7 ayrı kuruma şikayet etmeleriyle ilgili konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe sabotaj yapıyor

Öztürk, "Bu hafta sonu karşılaşacağımız kulübün hukukçu üyesi, başkanının talimatıyla gündemi karıştırmak ve Galatasaray camiasının üstünden kendince taraftarını konsolide etmek ve bu tarafa karşı sabotaj yapmak için açıklama yapmış. İki sene önce başkanı da seçimi bahane edip konuşacağım dedi, kaldı. Farklı bir hocaları geldi, değişik şeyler konuşuyor. Bir süredir anlamadığımız şekilde kulübümüz üzerinde suni gündemler yaratılıyordu. 11 yıldır başarı elde edemiyorlar, en iyi bildikleri şeyi yapmaya karar vermişler" dedi.

AYARLARIMIZI BOZAMAZLAR!

Öztürk şöyle devam etti: "Kendileri görevlendirilmiş, biri kaleme almış ve eline vermiş.. Tek rakibimiz kim? Galatasaray. O zaman bir nifak tohumu sokalım ve ayarlarını bozalım demişler. Galatasaray'ın ayarlarını 117 yıldır bozamamışlar. Onlar bizden iki yıl sonra kurulduğu için 117 yıl diyorum. Bir 117 yıl daha geçse bozamayacaklar. Yazıklarını okumak bile istemiyorum. Bu organize kötülüğün mimarı belli. Organize kötülüğün temsilcisi az önce açıklama yapmış. Biz işimize bakacağız."

CEVAP VERMEYECEĞİZ!

Metin Öztürk "Bu sene sadece şampiyonlukla değil, Avrupa'da da başarıyla taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bu çirkin şeye cevap vermeyeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

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