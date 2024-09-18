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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıkları başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 13:42
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ezeli rekabet sadece iki takımın taraftarlarınca değil, ülke genelinden futbolseverler tarafından takip ediliyor.

Sarı kırmızılılar, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak olan maç için hazırlıklara başladığını duyurdu.

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