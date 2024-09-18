Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ezeli rekabet sadece iki takımın taraftarlarınca değil, ülke genelinden futbolseverler tarafından takip ediliyor.

Sarı kırmızılılar, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak olan maç için hazırlıklara başladığını duyurdu.

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