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Haberler Galatasaray

Anlaşma askıya alındı

Forma sponsorluğuyla ilgili oluşan yoğun gündeme değinen Dursun Özbek, “Bir suçlu varsa, babamın oğlu bile olsa cezasız kalmayacak. Yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Anlaşma askıya alındı

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı dün gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, önemli konulara değindi. Dursun Özbek, "Yaklaşık 5.5 Milyar TL'lik dönem sonu kârına ulaşmış bulunuyoruz. Galatasaray tarihinde bu bir rekor. Bir suçlu varsa, babamın oğlu bile olsa cezasız kalmayacak. Bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanlar bu camiaya hesap vermeli. Kulübümüz 40'tan fazla kurumla işbirliği yapmıştır. Sponsorluk sözleşmesine aykırı davranış veya tanıtım, sözleşmenin tek taraflı fesih anlamına gelir. Yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarları için son kararı vereceğiz" diye konuştu.

KEMERBURGAZ MESAJI

Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'la ilgili bilgiler vererek, "Florya için ihaleye çıkacağız ve sonucunu bekleyeceğiz. Kemerburgaz'da bir gecikme yaşadık, bu durumdan üzgünüm. Oradaki firma konkordato ilan etti ve işler durdu. Ekim ayında inşallah Kemerburgaz'a geçeceğiz" dedi.

ÖZBEK'TEN SERT HAKEM TEPKİSİ

Başkan Dursun Özbek, F.Bahçe derbisine atanan hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi: "Geçen sene Atilla Karaoğlan hakkında ciddi ifadeler kullanmıştım. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım, nasıl G.Saray'ı doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Yönetimler değişti, başka hiçbir şey değişmedi. Başka hakem mi kalmadı ey MHK? İnadına atadılar."

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