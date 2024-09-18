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Haberler Galatasaray

Dursun Özbek'ten MHK'ye Atilla Karaoğlan'a tepkisi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları maça hakem Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 18:20 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 18:28
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Dursun Özbek'ten MHK'ye Atilla Karaoğlan'a tepkisi!

Galatasaray, Başkanı Dursun Özbek, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçına Atilla Karaoğlan'ın atanması sonrası MHK'ye tepki gösterdi.

Divan kurulu toplantısında konuşan Dursun Özbek: "Geçen sene bir hakem konusunda ciddi ifadeler kullandım; Atilla Karaoğlan... Buradaki Trabzonspor maçından sonra Galatasaray'ı nasıl katlettiğini, Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlattım... Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Başka bir hakem kalmadı mı MHK? Ben çok nadir hakemler hakkında konuşurum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum ama inadına bu hakemi verdiniz..." ifadelerini kullandı.

ÖZBEK, KARAOĞLAN HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen sezon RAMS Park'ta oynadıkları Trabzonspor maçını yöneten Atilla Karaoğlan için mücadele sonrası tepki içeren şu ifadeleri kullanmıştı:

"73 yaşındayım. Yaklaşık 50 senedir de neredeyse bu maçların hepsine gidiyorum. Böyle bir hakem faciasını hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok.

Trezeguet, Sacha'ya dirsek atıyor. Ne hakem ne VAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme atıyor, çorabı yırtıldı. Çok net gözüküyor. İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz."

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