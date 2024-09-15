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Haberler Galatasaray

Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 5-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 08:54 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 09:01
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Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

"Galatasaray, Rize karşısında tıpkı Fenerbahçe'nin aldığı gibi çok rahat bir galibiyet aldı"

Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

"Görünen o ki Anadolu takımları 3 büyükler karşısında bu yıl çok zorlanacaklar. Makas çok açılmış"

Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

"Mesela ilk yarı iki duran toptan gelen iki Galatasaray golü. Buna karşılık maç boyu sahada Rizespor diye bir takım var mı, yok mu belli değil. Sözüm ona bu Rizespor, Anadolu'nun iyi takımlarından"

Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

"Sara soru işaretiydi, dün gece iki asist, bir golle "Ben de önemli oyuncuyum" imajını vermeye başladı. Osimhen dün gece gol atmadı. 5 gol var ama Osimhen'in golü yok. Yine de hiç fark etmez, Galatasaray için çok faydalı olacağı çok açık"

Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

"Defansın arkasına koşuları var, dribblig özelliği var, ceza alanı içinde kıpır kıpır, yani bir başka maçta denk getirdiğinde 3-4 gol atabilir"

Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

"Diğer bir yeni transfer Jakobs, defansif yönü iyi ama ofansif yönünü değerlendirebilmek için birkaç maç daha izlemek lazım. Böyle olunca da Galatasaray dün gece genelde Barış Alper ile sağ kanadı kullandı"

Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

"Galatasaray seyircisi yetersiz transfer nedeniyle köpürüyor. Bence abartıyorlar. Galatasaray'ın kadrosu kötü değil. Sol kanatta sorunları olduğu bir gerçek ama giderilmeyecek sorun değil"

Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

"Hakem için iyi şeyler söylemeyi isterdim. Maç basitti ama Yunus'a sarı kart göstermedi ve çok tuhaf bir pozisyon var"

Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

"Galatasaray ceza alanı içinde Torreira, rakibine faul yapıp kendini yere atıyor"

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