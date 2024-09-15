Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 5-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 08:54 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 09:01
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"Sara soru işaretiydi, dün gece iki asist, bir golle "Ben de önemli oyuncuyum" imajını vermeye başladı. Osimhen dün gece gol atmadı. 5 gol var ama Osimhen'in golü yok. Yine de hiç fark etmez, Galatasaray için çok faydalı olacağı çok açık"
"Defansın arkasına koşuları var, dribblig özelliği var, ceza alanı içinde kıpır kıpır, yani bir başka maçta denk getirdiğinde 3-4 gol atabilir"
"Diğer bir yeni transfer Jakobs, defansif yönü iyi ama ofansif yönünü değerlendirebilmek için birkaç maç daha izlemek lazım. Böyle olunca da Galatasaray dün gece genelde Barış Alper ile sağ kanadı kullandı"
"Galatasaray seyircisi yetersiz transfer nedeniyle köpürüyor. Bence abartıyorlar. Galatasaray'ın kadrosu kötü değil. Sol kanatta sorunları olduğu bir gerçek ama giderilmeyecek sorun değil"
"Hakem için iyi şeyler söylemeyi isterdim. Maç basitti ama Yunus'a sarı kart göstermedi ve çok tuhaf bir pozisyon var"
"Galatasaray ceza alanı içinde Torreira, rakibine faul yapıp kendini yere atıyor"
"Hakem de Torreira'nın lehine faul veriyor"
"Fakat çok dikkatli baktığımızda pozisyonun penaltı olduğunu görüyoruz"
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