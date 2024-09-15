Ahmet Çakar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı!

"Sara soru işaretiydi, dün gece iki asist, bir golle "Ben de önemli oyuncuyum" imajını vermeye başladı. Osimhen dün gece gol atmadı. 5 gol var ama Osimhen'in golü yok. Yine de hiç fark etmez, Galatasaray için çok faydalı olacağı çok açık"

"Defansın arkasına koşuları var, dribblig özelliği var, ceza alanı içinde kıpır kıpır, yani bir başka maçta denk getirdiğinde 3-4 gol atabilir"