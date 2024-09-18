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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin kendilerini 7 ayrı kuruma şikayet etmeleri sonrası sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamalara yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 18:26 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 18:39
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in sarı kırmızılı kulüp hakkındaki açıklamaları ve kendilerini 7 ayrı kuruma şikayet etmeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a sabotaj yapılmaya çalışıldığını belirten Öztürk şunları söyledi:

"Çok yeni, birkaç dakika önce olduğu için bakamadım. Bu hafta sonu karşılaşacağımız kulübün hukukçu üyesi, başkanının talimatıyla gündemi karıştırmak ve Galatasaray camiasının üstünden kendince taraftarını konsolide etmek ve bu tarafa karşı sabotaj yapmak için açıklama yapmış. İki sene önce başkanı da seçimi bahane edip konuşacağım dedi, kaldı. Farklı bir hocaları geldi, değişik şeyler konuşuyor. Bir süredir anlamadığımız şekilde kulübümüz üzerinde suni gündemler yaratılıyordu. Üç ay önce göreve geldik, kolları sıvadık. 11 yıldır başarı elde edemiyorlar, en iyi bildikleri şeyi yapmaya karar vermişler." dedi.

"G.SARAY'IN AYARLARINI 117 YILDIR BOZAMADILAR"

"Kendileri görevlendirilmiş, biri kaleme almış ve eline vermiş.. Tek rakibimiz kim? Galatasaray. O zaman bir nifak tohumu sokalım ve ayarlarını bozalım demişler. Galatasaray'ın ayarlarını 117 yıldır bozamamışlar. Onlar bizden iki yıl sonra kurulduğu için 117 yıl diyorum. Bir 117 yıl daha geçse bozamayacaklar. Yazıklarını okumak bile istemiyorum. Bu organize kötülüğün mimarı belli. Organize kötülüğün temsilcisi az önce açıklama yapmış. Biz işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

"BU ÇİRKİN HAREKETE CEVAP VERMEYECEĞİZ!"

"Bu sene sadece şampiyonlukla değil, Avrupa'da da başarıyla taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bu çirkin harekete cevap vermeyeceğiz."

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