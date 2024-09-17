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Haberler Galatasaray

Galatasaray 3 - 1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Zorlu mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip liderlik koltuğuna yükseldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 22:01
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Galatasaray 3 - 1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

Zorlu mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip liderlik koltuğuna yükseldi.

Galatasaray'ın gollerini 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Gaziantep FK'da ise sahneye 81. dakikada Furkan Soyalp girdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 15 puana yükseldi.

Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Gaziantep FK ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

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