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Haberler Galatasaray

Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! Icardi oynayacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Mücadele sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 22:29 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 23:10
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Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! Icardi oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme mücadelesinde evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kazanarak liderliği ele geçirmek, puan kaybetmeyen tek takım olmak ve oynadığımız oyunu devam ettirmek istiyorduk. Rizespor maçındaki gibi oynadık, çok istekliydik. Üretkenlik anlamında bir önceki maçtan daha iyiydik. İkinci yarı tempomuz düştü. Hücumda ofansif bölgeye çok fazla seçeneğimiz yoktu. O rolü oynayacak Yusuf Demir vardı. Ana kadrodan oyuna sokabileceğimiz oyuncu çeşitliliği azdı."

"Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti, 5'te 5 ile gidiyoruz. Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacağız."

"Yunus Akgün üzerindeki yükü attığı golle kırdı. Yunus Akgün'ün de Barış Alper Yılmaz'ın da performansından memnunum. Yunus'a güveniyoruz, ona inanıyoruz. İnşallah formunu çok daha yukarılara taşıyacak."

"Kavgasız, dövüşsüz ve futbol kalitesinin yüksek olduğu bir derbi olsun. Hakem performansı konuşulmasın. İki takım da kazanmaya çıkacak. Son iki senede 3-0 kazandık ve 0-0 berabere kaldık. Yine kazanmak için gideceğiz. Onlar da kazanmak için tutkulu olacaktır. Sakin kalmalıyız ve provokasyonlara uymamalıyız. Saha içerisinde kalıp, oyunumuzu oynayacağız. Bu sefer erken bir derbi, iki takım da her ne sonuç olursa olsun bir şey kaybetmeyecek. İki takım da psikolojik üstünlüğü eline geçirmeye çalışacak. Kazanmak için oynayacağız."

MAURO ICARDI YANITI

Okan Buruk ayrıca, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini belirtip, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." dedi.

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