GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Transferin son günlerini hareketli geçiren Galatasaray, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi takıma kazandırmak için yoğun çaba göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti. İşte Zalewski sürecinin perde arkası... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 12:17
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Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Polonyalı futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlamıştı.
Ancak 22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın yaptığı teklifleri kabul etmedi ve transfer gerçekleşmedi.
Nicola Zalewski transferinde son noktayı koyamayan sarı-kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün istifa ederken, Zalewski sürecinin perde arkası da ortaya çıktı.
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programında Nicola Zalewski sürecinin perde arkasını açıkladı.
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"YÖNETİM 2 GÜN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİ"
Kaplan, "Galatasaraylı idareciler, 3 gün İtalya'da kaldı ve 2 gün boyunca Roma'dan herhangi bir yetkili ile görüşmedi. Görüşmeleri ilerleten kişi George Gardi'ydi.
3. günün sonunda Serie A ekibi 'Bu transferi Galatasaray ile gerçekleştireceğiz, yetkilileri ile görüşmek istiyoruz' diyor ve ilk görüşme bu noktada gerçekleşiyor.
Galatasaraylı yetkililerin içinde olmadığı süreçte bazı tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Gardi, Zalewski'ye 'Biz seninle anlaştık, 500 bin Euro - 1 milyon Euro daha indirebilir miyiz?' diyor, sorunun başlangıç noktası burası.
Olmaması gereken pazarlıklar yaşanıyor ve bu transfer çıkmaza giriyor. Ben böyle bir transfer süreci hiç görmedim!" ifadelerini kullandı.
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