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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferin son günlerini hareketli geçiren Galatasaray, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi takıma kazandırmak için yoğun çaba göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti. İşte Zalewski sürecinin perde arkası... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 12:17
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GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, özellikle son günlerini yoğun geçirdiği yaz transfer dönemini geride bıraktı.

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Sarı-kırmızılılar, özellikle Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı dünya yıldızı golcü Victor Osimhen ile manşetleri süsledi.

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden biriyse Nicola Zalewski oldu.

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Polonyalı futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Ancak 22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın yaptığı teklifleri kabul etmedi ve transfer gerçekleşmedi.

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Nicola Zalewski transferinde son noktayı koyamayan sarı-kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün istifa ederken, Zalewski sürecinin perde arkası da ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programında Nicola Zalewski sürecinin perde arkasını açıkladı.

🔥İŞTE ZALEWSKI SÜRECİNİN PERDE ARKASI | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

"YÖNETİM 2 GÜN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİ"

Kaplan, "Galatasaraylı idareciler, 3 gün İtalya'da kaldı ve 2 gün boyunca Roma'dan herhangi bir yetkili ile görüşmedi. Görüşmeleri ilerleten kişi George Gardi'ydi.

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

3. günün sonunda Serie A ekibi 'Bu transferi Galatasaray ile gerçekleştireceğiz, yetkilileri ile görüşmek istiyoruz' diyor ve ilk görüşme bu noktada gerçekleşiyor.

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Galatasaraylı yetkililerin içinde olmadığı süreçte bazı tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Gardi, Zalewski'ye 'Biz seninle anlaştık, 500 bin Euro - 1 milyon Euro daha indirebilir miyiz?' diyor, sorunun başlangıç noktası burası.

GALATASARAY HABERİ - İşte Zalewski sürecinin perde arkası! Transferin gerçekleşmeme sebebi...

Olmaması gereken pazarlıklar yaşanıyor ve bu transfer çıkmaza giriyor. Ben böyle bir transfer süreci hiç görmedim!" ifadelerini kullandı.

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