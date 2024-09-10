TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Premier Lig'den müjde! Bir transfer daha neredeyse tamam

Galatasaray, transfer dönemi kapanmak üzereyken vitesi arttırdı ve bu kez gözünü Avrupa'nın çeşitli ekiplerindeki orta saha yıldızlarına dikti.

Son olarak sarı kırmızılıların Çizme ekibi Roma'da forma giyen Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski ile anlaşmak üzere olduğu belirtilmişti. Oyuncu için yıllık 2 milyon Euro maaş içeren 4 yıllık bir kontrat gündemdeydi.