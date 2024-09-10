TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Premier Lig'den müjde! Bir transfer daha neredeyse tamam
Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine sayılı zaman kala hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Osimhen hamlesinden sonra orta saha için görüşmeler sürdürdüğü biliniyordu. Nicola Zalewski'yi de neredeyse renklerine bağlamak üzere olan Süper Lig devine İngiltere'den sevindirici haber geldi. Dış basında yer alan habere göre o oyuncunun Galatasaray ile anlaşması an meselesi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, 32 yaşındaki İtalyan oyuncu Jorginho için Arsenal'in kapısı çalmıştı. Kulübün teknik direktör Mikel Arteta'nın süre vermediği deneyimli orta saha oyuncusunun bu sebeple başka bir kulüp arayışı olduğu iddia edilmişti.
Todofichajes'te yer alan "Galatasaray Jorginho'yu cezbediyor" başlıklı habere göre İtalyan oyuncu, sarı kırmızılı ekiple anlaşmak üzere.
2025 yazında Arsenal ile anlaşması bitecek olan oyuncu, teknik direktör Arteta tarafından yedek kulübesinde tutuluyordu. Oyuncunun süre alma hayalleri ise son olarak Arsenal'in renklerine bağladığı Mikel Merino ile birlikte son buldu.
32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun bu sezon henüz forma şansı bulmadığı da göz önüne alınırsa, Galatasaray'la anlaşabilmek adına kulübüne bir talepte veya baskıda bulunabilir.
2018 - 2019 sezonunda Chelsea forması giyerken kariyerindeki en yüksek değere (65 milyon Euro) ulaşan oyuncunun şu anki piyasa değeri ise 12 milyon Euro.
2022 - 2023 sezonunun ara transfer döneminde Arsenal ile anlaşan oyuncu, toplamda 52 maçta 2.669 dakika süre almış ve 1 gol / 3 asist katkısı sunmayı başarmıştı.
Henüz Arsenal forması ile bir başarıya ulaşamamış olan yıldız oyuncu Jorginho, Chelsea forması ile UEFA Yılın Futbolcusu ödülünün yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kupalarını kazanmıştı.
Bir zamanlar adından çok söz ettirmiş İtalyan oyuncunun Galatasaray ile arasındaki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.
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