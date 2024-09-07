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Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 13 Eylül'de sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'yu gündemine almıştı. Fransız yıldız, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS sppor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 15:34
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Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda aynı başarıyı tekrarlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, dünya spor basınının gündemine oturan bir transfer hamlesine imza attı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Cimbom, Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen ve İtalyan ekibinin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i renklerine bağladı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro maaş ödeneceğini açıkladı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e transfer olmasının ardından sol bek bölgesini Ismail Jakobs ile güçlendiren yönetim, 13 Eylül'den önce orta saha ve kanat transferi yapmak istiyor.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Galatasaray'ın orta saha transferindeki bir numaralı gündemiyse Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Fransız yıldız, Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Galatasaray, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya teklif yapmış ancak kabul edilmemişti.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların transferden vazgeçmediği ve Adrien Rabiot'a yeni bir teklif yapacağı öne sürülmüştü.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak edilirken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Rabiot'un sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin aldığı kararı açıkladı.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

GALATASARAY'A GELMEK İSTEMİYOR

Romano, X hesabından yaptığı paylaşımda "Adrien Rabiot, Türkiye'den gelecek teklifi kabul etmeyi düşünmüyor" ifadesini kullanarak oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak istemediğini duyurdu.

Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Tecrübeli futbolcunun adı sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor.

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