Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 13 Eylül'de sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'yu gündemine almıştı. Fransız yıldız, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS sppor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılılar, 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro maaş ödeneceğini açıkladı.
Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e transfer olmasının ardından sol bek bölgesini Ismail Jakobs ile güçlendiren yönetim, 13 Eylül'den önce orta saha ve kanat transferi yapmak istiyor.
Galatasaray'ın orta saha transferindeki bir numaralı gündemiyse Adrien Rabiot.
Fransız yıldız, Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadı.
Galatasaray, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya teklif yapmış ancak kabul edilmemişti.
Sarı-kırmızılıların transferden vazgeçmediği ve Adrien Rabiot'a yeni bir teklif yapacağı öne sürülmüştü.
Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak edilirken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Rabiot'un sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin aldığı kararı açıkladı.
GALATASARAY'A GELMEK İSTEMİYOR
Romano, X hesabından yaptığı paylaşımda "Adrien Rabiot, Türkiye'den gelecek teklifi kabul etmeyi düşünmüyor" ifadesini kullanarak oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak istemediğini duyurdu.
Tecrübeli futbolcunun adı sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor.
Adrien Rabiot, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı. Fransız orta saha oyuncusu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.
İşte o paylaşım...
DİĞER