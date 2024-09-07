Adrien Rabiot'dan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro maaş ödeneceğini açıkladı.

Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e transfer olmasının ardından sol bek bölgesini Ismail Jakobs ile güçlendiren yönetim, 13 Eylül'den önce orta saha ve kanat transferi yapmak istiyor.