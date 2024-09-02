Galatasaray, Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi! Nijeryalı golcü İstanbul'a geliyor

Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için devreye giren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Cimbom'un sunacağı sözleşmede opsiyon maddesi yer almayacak.

Sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euro'luk maaşını ödeyecek.

G.SARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Osimhen'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte sarı kırmıılı kulübün yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Osimhen'in sözleşmesine özel bir madde eklenmesini talep etmesi üzerine yıldız ismin İstanbul'a gelişi gecikti.

Nijeryalı yıldızın "Ocak ayında Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklif gelmesi halinde kullanabileceği bir fesih maddesi" eklenmesi isteğini görüşen sarı kırmızılı kurmaylar, Osimhen'in bu isteğine onay verdi.

Öte yandan, Oshimen'in Napoli'ye yaptığı "serbest kalma bedeli" talebi de karşılık buldu. Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini 150 milyon euro'dan 80 milyon euro'ya indirdi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği İtalyan basını tarafından son dakika olarak geçilen Osimhen'in transferinde iş sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldı.

Osimhen'in gece 03.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

32 MAÇTA 14 GOL KAYDETTİ

Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maçta forma giydi. 25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.