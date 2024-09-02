Haberler Galatasaray

Galatasaray, Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi! Nijeryalı golcü İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın mutlu sona ulaşmak üzere olduğu transferi Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş saati duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 19:15 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 01:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray, Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi! Nijeryalı golcü İstanbul'a geliyor

Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için devreye giren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Cimbom'un sunacağı sözleşmede opsiyon maddesi yer almayacak.

Sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euro'luk maaşını ödeyecek.

G.SARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Osimhen'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte sarı kırmıılı kulübün yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Osimhen'in sözleşmesine özel bir madde eklenmesini talep etmesi üzerine yıldız ismin İstanbul'a gelişi gecikti.

Nijeryalı yıldızın "Ocak ayında Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklif gelmesi halinde kullanabileceği bir fesih maddesi" eklenmesi isteğini görüşen sarı kırmızılı kurmaylar, Osimhen'in bu isteğine onay verdi.

Öte yandan, Oshimen'in Napoli'ye yaptığı "serbest kalma bedeli" talebi de karşılık buldu. Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini 150 milyon euro'dan 80 milyon euro'ya indirdi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği İtalyan basını tarafından son dakika olarak geçilen Osimhen'in transferinde iş sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldı.

Osimhen'in gece 03.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

32 MAÇTA 14 GOL KAYDETTİ

Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maçta forma giydi. 25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'a sol bek piyangosu!
F.Bahçe yılın bombasını patlatacak! Eski G.Saraylı...
DİĞER
Tarihin en iyi futbol takımları belli oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şaşırtan fark
Netanyahu'dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Hamas'tan net cevap: 'Ancak tabutları gelir'
Beşiktaş Mario'yu bitirdi!
Ertuğrul Doğan: Anlaştığımız kimse yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amedspor galibiyetle tanıştı! Amedspor galibiyetle tanıştı! 23:25
G.Saray transferi duyurdu! G.Saray transferi duyurdu! 23:05
Beşiktaş Mario'yu bitirdi! Beşiktaş Mario'yu bitirdi! 22:26
Emenike'den Osimhen'e çağrı! Emenike'den Osimhen'e çağrı! 20:52
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 20:19
Ertuğrul Doğan: Anlaştığımız kimse yok Ertuğrul Doğan: Anlaştığımız kimse yok 19:35
Daha Eski
G.Saray'da sol kanat operasyonu! G.Saray'da sol kanat operasyonu! 19:22
G.Saray Osimhen'i KAP'a bildirdi! G.Saray Osimhen'i KAP'a bildirdi! 19:15
G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu ayrılığı! G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu ayrılığı! 18:14
G.Saray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! G.Saray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! 16:27
Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! 16:19
Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı! Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı! 16:15