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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i renklerine bağlayarak gündem olmuştu. Osimhen'in sarı-kırmızılı forma altında göstereceği performans merakla beklenirken, 25 yaşındaki golcünün ocak ayında dünya devine gidebileceği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 16:45
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

Sarı-kırmızılı ekip, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

GALATASARAY TARİHİNDEKİ 6. NİJERYALI

Galatasaray'ın yeni transferi golcü futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihindeki 6. Nijeryalı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika ve Oghenekaro Etebo forma giymişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

NAPOLI SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in sözleşmesi uzatıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

Napoli, Nijeryalı oyuncunun Haziran 2025'e kadar sarı-kırmızılı kulübe katıldığını, sözleşmesinin ise 30 Haziran 2027'ye kadar yenilendiğini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

"BENİM İÇİN KOLAY BİR KARAR OLDU"

Galatasaray'ın talyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Victor Osimhen, "Galatasaray'ın ilgisini duyduğum zaman benim için kolay bir karar oldu. Galatasaray'ın ne kadar büyük, ne kadar aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir taraftarı var. Henry Onyekuru benim arkadaşım. Galatasaray'da oynadı. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Dolayısıyla benim için kolay bir karar oldu. Havalimanında indiğimde taraftarlar beni o kadar heyecanlı bir şekilde karşıladılar ki, bundan dolayı da çok mutluluk yaşadım. Bir oyuncu için böyle şeyler önemlidir. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Bu projeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

"MERTENS İTALYA'YA GİTTİĞİMDE HEP YANIMDAYDI"

Dries Mertens'in çok saygı duyduğu bir isim olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Dries Mertens İtalya'ya gittiğimde hep yanımdaydı. Benim için bir abi olmuştu. Çok saygı duyduğum bir isim, onunla tekrar takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla bir an önce tanışmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

Galatasaray'ın maçlarını da izlediğini söyleyen Osimhen,"Galatasaray maçlarını zaten izliyordum. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor diye takip ediyordum. İnsan olarak, oyuncu olarak nasıl geliştiğini takip ediyordum. Gol attıkları, maçları kazandıkları zaman taraftarla olan etkileşimleri de heyecan verici. Şimdi de taraftarımızın her golden sonra beni de destekleyeceğini ümit ediyorum. Heyecanla bekliyorum" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

Osimhen sözlerini "Selamlar Galatasaray taraftarı. Osimhen burada. Havalimanında beni karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Harika bir karşılamaydı. Elimden gelen her şeyi yapıp kendimi size adayacağım." ifadeleriyle noktaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi büyük ses getirirken, sarı-kırmızılıların yeni golcüsüyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

OCAKTA CHELSEA'YE GİDEBİLİR

İngiliz basını, Chelsea'nin aradığı golcüyü bulamazsa ocak ayında Osimhen'i transfer etmek isteyeceği ve Nijeryalı santrforun da Londra ekibine transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

The Guardian kaynaklı haberde ayrıca Napoli'nin Victor Osimhen'in fesih bedelini oyuncunun isteği doğrultusunda 75 milyon Euro olarak belirlediği ve kiralama sözleşmesinin içinde fesih maddesinin yer aldığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

Öte yandan yıldız futbolcunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması halinde sarı-kırmızılıların bu transferden bir gelir elde edeceği vurgulandı.

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