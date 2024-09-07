GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir

"BENİM İÇİN KOLAY BİR KARAR OLDU" Galatasaray'ın talyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Victor Osimhen, "Galatasaray'ın ilgisini duyduğum zaman benim için kolay bir karar oldu. Galatasaray'ın ne kadar büyük, ne kadar aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir taraftarı var. Henry Onyekuru benim arkadaşım. Galatasaray'da oynadı. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Dolayısıyla benim için kolay bir karar oldu. Havalimanında indiğimde taraftarlar beni o kadar heyecanlı bir şekilde karşıladılar ki, bundan dolayı da çok mutluluk yaşadım. Bir oyuncu için böyle şeyler önemlidir. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Bu projeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.