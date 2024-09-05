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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Listede 4 isim yer almadı. İşte sarı-kırmızılıların kadrosu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 16:29 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 17:01
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Alexandru Cicaldau, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı listede yer almadı.

İŞTE SARI-KIRMIZILILAR'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO:

Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.

Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

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