Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Alexandru Cicaldau, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı listede yer almadı.
İŞTE SARI-KIRMIZILILAR'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO:
Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.
Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.
Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.