Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Son şampiyon Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Medya tarafından ayrılık iddiaları ve takım içindeki çalkantılı durumları ile sık sık gündeme getirilen sarı kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinin ilk maçında Young Boys karşısında deplasmandan 3 - 2'lik bir yenilgi ile dönmüştü.