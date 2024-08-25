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Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da limit problemi aşıldıktan sonra kadroya katılacak isimler birer birer belli olmaya başladı. Son olarak yabancı basın, sarı kırmızılı ekibin radarında Brighton'da forma giyen bir sol kanat oyuncusu olduğunu açıkladı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 11:13 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 11:24
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu

Son şampiyon Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu

Medya tarafından ayrılık iddiaları ve takım içindeki çalkantılı durumları ile sık sık gündeme getirilen sarı kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinin ilk maçında Young Boys karşısında deplasmandan 3 - 2'lik bir yenilgi ile dönmüştü.

Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu

Özellikle bu maç genelinde Okan Buruk ve kararları taraftarlarca eleştirilirken, Galatasaray'ın Young Boys eşleşmesinden galip ayrılmasını gerektiren ve sezonun geri kalanı için hayati olan bir durum var.

Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu

Cimbom, eşleşmeden çıkabilir ise transfer limiti problemini çözecek ve listesindeki transferlere yönelerek önceki sezonlardaki başarısını sürdürmek için kadrosunu güçlendirecek. İşte yabancı basınca açıklanan ve o listede olduğu belirtilen yeni bir isim...

Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu

Jeremy Sarmiento, İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu.

Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu

Güney Amerika'dan Bolavip'in duyurduğuna göre oyuncu, takımın Manchester United maçı kadrosuna dahil edilmedi ve yönetim tarafından satılmak istendiği oyuncuya açıkça iletildi.

Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu
Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu

Genç yıldız, özellikle Ekvador Milli Takımı ile Copa América'da sergilediği üstün performansı sonrası dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı.

Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu

Ekvadorlu oyuncu aynı zamanda Ipswich takımında forma giyerken takımının Premier Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan isimlerden birisiydi.

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