Galatasaray'a sol kanat müjdesi! Arjantin basını duyurdu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da limit problemi aşıldıktan sonra kadroya katılacak isimler birer birer belli olmaya başladı. Son olarak yabancı basın, sarı kırmızılı ekibin radarında Brighton'da forma giyen bir sol kanat oyuncusu olduğunu açıkladı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 11:13 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 11:24
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Cimbom, eşleşmeden çıkabilir ise transfer limiti problemini çözecek ve listesindeki transferlere yönelerek önceki sezonlardaki başarısını sürdürmek için kadrosunu güçlendirecek. İşte yabancı basınca açıklanan ve o listede olduğu belirtilen yeni bir isim...
Jeremy Sarmiento, İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu.
Güney Amerika'dan Bolavip'in duyurduğuna göre oyuncu, takımın Manchester United maçı kadrosuna dahil edilmedi ve yönetim tarafından satılmak istendiği oyuncuya açıkça iletildi.
Genç yıldız, özellikle Ekvador Milli Takımı ile Copa América'da sergilediği üstün performansı sonrası dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı.
Ekvadorlu oyuncu aynı zamanda Ipswich takımında forma giyerken takımının Premier Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan isimlerden birisiydi.
Piyasa değeri 7 milyon Euro olan yetenekli sol kanat oyuncusunun, Galatasaray ile sürecinin nasıl devam edeceği ise merak konusu.
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