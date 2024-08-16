TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!
Yeni sezon kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transfer için düğmeye basıldı. Sarı kırmızılılar, Süper Kupa maçında yaptığı hatalarla eleştirilen Victor Nelsson'un geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Haber detayında sarı kırmızılıların, Danimarkalı futbolcuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında teklif yaptığı kaydedildi.
Haber detayında sarı kırmızılıların, Danimarkalı futbolcuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında teklif yaptığı kaydedildi.
25 yaşındaki oyuncu 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu KAP'a bildirilmişti.
Sarı kırmızılılarda 127 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı.
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