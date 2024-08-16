Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!

Yeni sezon kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transfer için düğmeye basıldı. Sarı kırmızılılar, Süper Kupa maçında yaptığı hatalarla eleştirilen Victor Nelsson'un geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 15:53
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!

Dış transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!

Sarı kırmızılı yönetimin, Victor Nelsson'a yeni sözleşme teklif ettiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!

NTV Spor'un Danimarka basınından Bold'dan derlediği habere göre; Galatasaray, 2026 yılında sona erecek mukavelesini 2028'e kadar uzatması için Nelsson'a son derece cazip bir kontrat önerdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!

Haber detayında sarı kırmızılıların, Danimarkalı futbolcuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında teklif yaptığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!

Haber detayında sarı kırmızılıların, Danimarkalı futbolcuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında teklif yaptığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!

25 yaşındaki oyuncu 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!

5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu KAP'a bildirilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni teklif!

Sarı kırmızılılarda 127 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

Ferdi ve Fred müjdesi! Kamp kadrosu açıklandı
G.Saray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ertelendi!
DİĞER
SON DAKİKA! Evinde baygın bulunan Aydemir Akbaş entübe edildi! İşte 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'ın son sağlık durumu...
Meclis'te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık'tan 'TİP'ik provokasyon: AK Parti'yi hedef alan rezil sözler
Fenerbahçeli iki futbolcuya hapis istemi!
İtalyan yıldız F.Bahçe yolunda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi ve Fred müjdesi! Kamp kadrosu açıklandı Ferdi ve Fred müjdesi! Kamp kadrosu açıklandı 16:41
G.Saray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ertelendi! G.Saray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ertelendi! 16:10
Fenerbahçeli iki futbolcuya hapis istemi! Fenerbahçeli iki futbolcuya hapis istemi! 16:02
G.Saray'dan Nelsson kararı! G.Saray'dan Nelsson kararı! 15:52
Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Göztepe maçı 11'i Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Göztepe maçı 11'i 15:45
F.Bahçe Göztepe maçına hazır! F.Bahçe Göztepe maçına hazır! 15:23
Daha Eski
Konyaspor - G.Saray maçı yayın bilgileri! Konyaspor - G.Saray maçı yayın bilgileri! 14:43
Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? 14:35
Aboubakar'ın inadı! Ayrılmak istemiyor Aboubakar'ın inadı! Ayrılmak istemiyor 14:31
Milan - Torino maçı ne zaman? Milan - Torino maçı ne zaman? 14:19
Empoli - Monza maçı ne zaman? Empoli - Monza maçı ne zaman? 14:15
Erzurumspor'dan çifte transfer Erzurumspor'dan çifte transfer 14:15