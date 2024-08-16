Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin, arkadaşını Galatasaray'a transfer olması için ikna etmeye çalıştığını yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.
İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.
Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.
Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi.
Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Galatasaray son olarak ise orta sahasını Gabriel Sara ile güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar, Championship ekibi Norwich City'den transfer edilen Brezilyalı orta saha için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen ve 5 yıllık sözleşmeye imza atan Sara, yıllık 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Transfer çalışmalarının devam ettiği Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
VLASIC TRANSFERİ İÇİN ICARDI DEVREDE
İtalyan basını, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Torino forması giyen Hırvat 10 numara Nikola Vlasic'in sarı-kırmızılı takıma transfer olması için ikna etmeye çalıştığını yazdı.
YÖNETİMİN GÜVENİ TAM
DotSport'ta yer alan habere göre, Galatasaray yönetiminin Vlasic transferi için Icardi'ye güvendiği belirtildi.
10 MİLYON EURO İSTENİYOR
Torino Başkanı Urbano Cairo'nun ise 26 yaşındaki futbolcunun transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve indirim yapmayacağı vurgulandı.
Nikola Vlasic geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 35 maça çıktı.
Hırvat orta saha oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Vlasic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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