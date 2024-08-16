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Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin, arkadaşını Galatasaray'a transfer olması için ikna etmeye çalıştığını yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 19:16
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MERT KILIÇ
Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Geçtiğimiz sezonlara göre daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 4 transferi açıkladı.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

İlk takviyesini forvet hattına yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Galatasaray, 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Galatasaray son olarak ise orta sahasını Gabriel Sara ile güçlendirdi.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Sarı-kırmızılılar, Championship ekibi Norwich City'den transfer edilen Brezilyalı orta saha için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen ve 5 yıllık sözleşmeye imza atan Sara, yıllık 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Transfer çalışmalarının devam ettiği Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

VLASIC TRANSFERİ İÇİN ICARDI DEVREDE

İtalyan basını, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Torino forması giyen Hırvat 10 numara Nikola Vlasic'in sarı-kırmızılı takıma transfer olması için ikna etmeye çalıştığını yazdı.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

YÖNETİMİN GÜVENİ TAM

DotSport'ta yer alan habere göre, Galatasaray yönetiminin Vlasic transferi için Icardi'ye güvendiği belirtildi.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

10 MİLYON EURO İSTENİYOR

Torino Başkanı Urbano Cairo'nun ise 26 yaşındaki futbolcunun transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve indirim yapmayacağı vurgulandı.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Nikola Vlasic geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 35 maça çıktı.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Hırvat orta saha oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

Vlasic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Icardi transferi bitiriyor! Arkadaşını Galatasaray'a getirecek

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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