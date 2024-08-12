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Fırsat transferi Phillips

Transfer döneminin son gününe kadar olası fırsatları değerlendirmeyi hedefleyen G.Saray’da Kalvin Phillips ismi öne çıkıyor, Manchester City ile temaslar devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Fırsat transferi Phillips

Sarı-kırmızılı kulüpte fırsat transferleri için çalışmalar sürüyor. Transfer döneminin son gününe kadar oluşabilecek bir fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray'da Kalvin Phillips ismi öne çıkıyor. 28 yaşındaki yıldızı bedelsiz kiralamayı hedefleyen Aslan, Manchester City ile görüşmelerine devam ediyor. Bedelsiz kiralama konusuna Manchester City'den olumlu yanıt gelirse çalışmalar hızlanacak. City'de kadroda düşünülmeyen Phillips için diğer teklifler de bekleniyor. İngiliz kulübü tüm teklifleri değerlendirdikten sonra Galatasaray'a yanıtını verecek. 28 yaşındaki defansif orta saha da kiralık transfer yerine kalıcı olarak bir kulüpte oynamak istiyor.

YUSUF YAZICI GÖRÜŞMESİ

Bonservisi elinde olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ediyor. İmza parası konusunda temaslarını sürdüren Yusuf Yazıcı ve sarı kırmızılı kulüp ortak noktada buluşmayı amaçlıyor. Tecrübeli yıldız Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Teknik direktör Okan Buruk da başarılı futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. İlerleyen günlerde transferde resmi adımların atılması bekleniyor.

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