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Orta saha arayışı

Sarı kırmızılılar orta sahaya da takviye yapmak istiyor. Orta saha için iki isim öne çıkıyor. Molde'den Emil Breivik ve Slavia Prag'dan Oscar Dorley, Galatasaray'da listede duruyor. Slavia Prag ile 2027'ye kadar kontratı olan 26 yaşındaki Oscar için 8.5 milyon euro değerinde bonservis talep ediliyor. Molden'den 24 yaşındaki Emil Breivik ise 3.5 milyon euro değerinde. Galatasaray'da görüşmeler sürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Orta saha arayışı
Sarı kırmızılılar orta sahaya da takviye yapmak istiyor. Orta saha için iki isim öne çıkıyor. Molde'den Emil Breivik ve Slavia Prag'dan Oscar Dorley, Galatasaray'da listede duruyor. Slavia Prag ile 2027'ye kadar kontratı olan 26 yaşındaki Oscar için 8.5 milyon euro değerinde bonservis talep ediliyor. Molden'den 24 yaşındaki Emil Breivik ise 3.5 milyon euro değerinde. Galatasaray'da görüşmeler sürüyor.
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