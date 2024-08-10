Tribünler doldu

Süper Kupa'da alınan farklı Beşiktaş yenilgisine karşın ligin açılış haftasında tribünleri doldurdu ve tam destek verdi.

KEREM'E DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar Kerem Aktürkoğlu için "Arkandayız Kaptan" yazılı pankart açarak 25 yaşındaki futbolcuya desteğini gösterdi. Sarı-kırmızılı seyirciler Aktürkoğlu'nu tribüne çağırarak tezahüratta bulundu.

GÖRÜCÜYE ÇIKTILAR

Hatayspor'un 2 yeni transferi Galatasaray maçına ilk 11'de başladı. Akdeniz temsilcisinde Teknik Direktör Özhan Pulat, yeni transferlerden Bamgboye ve Diack'ı ilk 11'de görevlendirirken Okoronkwo'yu yedek bıraktı.

ERCE DEVLEŞTİ

Hatayspor'un 30 yaşındaki tecrübeli eldiveni Erce Kardeşler Galatasaray maçında kalesinde adeta devleşti. Maçı 10 kurtarışla tamamlayan başarılı file bekçisi yediği 2 gole rağmen bordo beyazlıları ayakta tutan isim oldu.