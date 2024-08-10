Haberler Galatasaray

Tribünler doldu

82 gün sonra sahasında Hatayspor'la karşılaşan Galatasaray'ı taraftarları yalnız bırakmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tribünler doldu

Süper Kupa'da alınan farklı Beşiktaş yenilgisine karşın ligin açılış haftasında tribünleri doldurdu ve tam destek verdi.

KEREM'E DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar Kerem Aktürkoğlu için "Arkandayız Kaptan" yazılı pankart açarak 25 yaşındaki futbolcuya desteğini gösterdi. Sarı-kırmızılı seyirciler Aktürkoğlu'nu tribüne çağırarak tezahüratta bulundu.

GÖRÜCÜYE ÇIKTILAR

Hatayspor'un 2 yeni transferi Galatasaray maçına ilk 11'de başladı. Akdeniz temsilcisinde Teknik Direktör Özhan Pulat, yeni transferlerden Bamgboye ve Diack'ı ilk 11'de görevlendirirken Okoronkwo'yu yedek bıraktı.

ERCE DEVLEŞTİ

Hatayspor'un 30 yaşındaki tecrübeli eldiveni Erce Kardeşler Galatasaray maçında kalesinde adeta devleşti. Maçı 10 kurtarışla tamamlayan başarılı file bekçisi yediği 2 gole rağmen bordo beyazlıları ayakta tutan isim oldu.

Digne transferinde beklenmeyen sorun!
REKLAM
DİĞER
Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar!
HDP artığı Ferhat Encu İsrail’le ‘DEM’ tuttu! Siyonazi terörü akladı Türkiye’yi karaladı
F.Bahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Amrabat coşkusu! F.Bahçe'de Amrabat coşkusu! 00:55
Okan Buruk'tan Batshuayi sözleri Okan Buruk'tan Batshuayi sözleri 00:53
Zaha'nın yeni adresi belli oldu! Zaha'nın yeni adresi belli oldu! 00:53
G.Saray sezona galibiyetle başladı! G.Saray sezona galibiyetle başladı! 00:53
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor! G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor! 00:53
İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! 00:53
Daha Eski
Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı! Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı! 00:52
Beşiktaş'ta flaş ayrılık Beşiktaş'ta flaş ayrılık 00:52
Eski F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a! Günün transfer bombası Eski F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a! Günün transfer bombası 00:52
Kerem cephesinden Moskova açıklaması! Kerem cephesinden Moskova açıklaması! 00:52
'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 00:52
Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı... Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı... 00:52