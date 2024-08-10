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Mathias Lovik görüşmesi

Sol beke transfer hedefleyen Galatasaray'da Mathias Lovik ismi öne çıkıyor. Norveç'te Molde takımında oynayan 20 yaşındaki sol bek için görüşmeler başladı. Lovik transferinde Galatasaray'ın 3.5-4 milyon euro bandında bir bonservis bedeli belirlediği aktarıldı. Lovik önceki gün Molde'nin Avrupa Ligi'nde Cercle Brugge ile oynadığı maçta ilk 11'deydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Mathias Lovik görüşmesi
Sol beke transfer hedefleyen Galatasaray'da Mathias Lovik ismi öne çıkıyor. Norveç'te Molde takımında oynayan 20 yaşındaki sol bek için görüşmeler başladı. Lovik transferinde Galatasaray'ın 3.5-4 milyon euro bandında bir bonservis bedeli belirlediği aktarıldı. Lovik önceki gün Molde'nin Avrupa Ligi'nde Cercle Brugge ile oynadığı maçta ilk 11'deydi.
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