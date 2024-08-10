Usta golcüler

Trendyol Süper Lig'e 3 puanla başlayan Galatasaray'a golcüleri hayat verdi. Hatayspor karşısında 52'de geri düşen Aslan, yıldız forveti Mauro İcardi ve Michy Batshuayi kurtardı. İlk olarak İcardi, kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve 1-1'i sağlamayı bildi. Geçen sezonu 25 golle, gol kralı tamamlayan İcardi, kaldığı yerden devam etti. İcardi son penaltı golünü Şubat 2024'te Ankaragücü'ne atmıştı. Arjantinli yıldızın penaltısıyla umutlanan Aslan, yeni transferi Michy Batshuayi ile 3 puanı kaptı.

BATSHUAYİ KLASİĞİ

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Batshuayi, gol mesaisine erken başladı. 90. dakikada 3 puanı kurtaran Belçikalı yıldız, Fenerbahçe'deki gibi oyuna sonradan girip gol atma geleneğini sürdürdü. Batshuayi'nin Süper Lig'de attığı son 10 golün 8'i oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi. Galatasaray, forvetlerinin golleri sayesinde 2013-2014 sezonundaki 2-1'lik Gaziantepspor galibiyetinden bu yana ilk kez "son şampiyon" unvanıyla seyircisi önünde açtığı bir Süper Lig sezonuna 3 puanla başladı.