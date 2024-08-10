İftiralarla saldırıyorlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arkham ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Gündemi değerlendiren Başkan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı: "Son iki senelik başkanlık dönemimde mümkün olduğunca söylediklerimle değil başardıklarımla konuşmayı tercih ettim. Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi. Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen kirli bir yapının Galatasaray'ımız üzerinde oynadığı görüyoruz."

İKİ KERE DÜŞÜNÜN

Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu G.Saray'ın önünü kesmeye çalışmak. Bugün itibarıyla bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Buradan onlara şöyle sesleniyorum; masanın altından çıkın saklanmayın. Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız saklandığınız yerlerden ortaya çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasını bilirsiniz. Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşünün."

50 YILLIK KÜLTÜR

"Akılalmaz iftira ve yalanlarla saldırıyorlar. Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma, yöneticilerime ve oyuncularıma hadsiz iftiralar atılma noktasına geldi. Bize saldıracaklarını, bu başarının devam etmesini engellemeye çalışacaklarını biliyorduk ama bu kıskançlığın bu noktaya ulaşacağını hiç zannetmedik. Galatasaray, 500 yılı aşkın bir kültürden doğmuş, bu kadar kökleri derinde olan bir çınardır. Ne bu kirli oyunlar... Galatasaray'ın yükselişine etki edemezler."

KEREM BİZİM EVLADIMIZ

Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlere değinen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kerem sevdiğimiz önemli bir oyuncumuz, evladımız. Hepimizin ailesi var. Zaman zaman aile içinde de olmaması istenen olaylar olur. Evlatlıktan vazgeçemezsiniz. O bizim değerlimiz, önemli oyuncumuz. Dolayısıyla kirli yapılar dediğimiz, olayları misli misli büyütmek suretiyle, Galatasaray'a nasıl zarar veririz yorumlarıyla ortaya koyanların bir senaryosudur." dedi.