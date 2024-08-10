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Doğru değil

Spartak Moskova'nın transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili haberlere menajerinden açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Doğru değil

Spartak Moskova'nın transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili haberlere menajerinden açıklama geldi. Rusya'dan Sport Express'e konuşan Kerem'in menajeri William D'Avila, "İddialar doğru değil, Kerem transfer olmayacak" ifadelerini kullandı.

KÖHN KALMAK İSTİYOR

Derrıck Köhn'ün menajeri Ömer Uzun, Rusya'dan Match TV'ye Spartak Moskova transferi için konuştu, "Köhn şu anda Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor. Spartak Moskova'nın Derrick için kulübe bir teklif yapıp yapmadığını bilmiyorum" yorumunda bulundu.

CICALDAU, BELÇİKA'YA

Alexandru Cicaldau'nun menajeri Giovanni Becali, Romanya basınına yaptığı açıklamada, "Alex Cicaldau, Westerlo'ya transfer olabilir. Belçika kulübünün oyuncunun maaşının tamamını ödeyip, ödeyemeyeceğiyle alakalı görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

GÖZLER BARIŞ ALPER'DE

Premıer Lig ekiplerinin transfer etmek istediği ABarış Alper Yılmaz dün akşamki Hatayspor maçında yakından takip edildi. EURO 2024'teki başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper'i Newcastle United ve Aston Villa gözlemcileri izledi.

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