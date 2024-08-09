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TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu. 29 yaşındaki orta sahanın, Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 09:14
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TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı, bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a geri dönmüştü.

TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Sarı kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha oyuncusu Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüşüyor.

TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Akşam'ın haberine göre, iki taraf arasında anlaşmada son aşamaya gelindiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Taylan Antalyalı'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan da milli futbolcuyu ısrarla istiyor.

TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Görüşmeler sonrasında Taylan Antalyalı Gaziantep FK forması giymeyi kabul etti.

TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

İmzaların birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon Samsunspor'da 26 maça çıktı.

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