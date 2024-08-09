TRANSFER HABERİ: Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu. 29 yaşındaki orta sahanın, Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Akşam'ın haberine göre, iki taraf arasında anlaşmada son aşamaya gelindiği belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Taylan Antalyalı'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan da milli futbolcuyu ısrarla istiyor.
Görüşmeler sonrasında Taylan Antalyalı Gaziantep FK forması giymeyi kabul etti.
İmzaların birkaç gün içerisinde atılması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon Samsunspor'da 26 maça çıktı.
21 kez ilk 11'de şans bulan başarılı orta saha 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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