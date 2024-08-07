GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

Öte yandan Galatasaray'ın Lucas Digne için yaptığı resmi teklifin belgesi sosyal medyaya düştü. Fransız futbolcu bu belge ile ilgili açıklama yapmadı.

MENAJERİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Lucas Digne'nin menajeri Mikkel Beck de, konu ile ilgili bir açıklama yaptı.