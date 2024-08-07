GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?
Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Lucas Digne konusunda oyuncu sosyal medya hesabından resmi açıklama yaptı. İşte Digne'nin sarı-kırmızılılar hakkındaki o paylaşımı... GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Lucas Digne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzgünüm ama Galatasaray haberleri doğru değil." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Galatasaray'ın Lucas Digne için yaptığı resmi teklifin belgesi sosyal medyaya düştü. Fransız futbolcu bu belge ile ilgili açıklama yapmadı.
MENAJERİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Lucas Digne'nin menajeri Mikkel Beck de, konu ile ilgili bir açıklama yaptı.
Digne'nin Aston Villa'da kalmak istediği söyleyen Beck, "Galatasaray, Aston Villa ile temasa geçti. Ancak Galatasaray ile aramızda anlaşma sağlanamadı.
Lucas, Aston Villa'da kalmak istiyor ve sözleşme şartlarını müzakere etme niyetinde değildi." ifadelerini kullandı.
2 GOL, 6 ASİST
31 yaşındaki Fransız milli sol bek, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol atıp 6 asist yaptı.
DİĞER