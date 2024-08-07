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GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Lucas Digne konusunda oyuncu sosyal medya hesabından resmi açıklama yaptı. İşte Digne'nin sarı-kırmızılılar hakkındaki o paylaşımı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 19:03
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GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek transferi için arayışlar başlarken, Lucas Digne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

Fransız basını ilk olarak Galatasaray'ın, Aston Villa'nın Fransız sol beki Lucas Digne ile ilgilenmeye başladığını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

Sarı-kırmızılı kulüp, Aston Villa'nın Ocak 2022'de 30 milyon euro bonservisle Everton'dan transfer ettiği Lucas Digne'yi maaşını ödeyerek kiralamak istedi. Ancak 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

Lucas Digne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzgünüm ama Galatasaray haberleri doğru değil." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

Öte yandan Galatasaray'ın Lucas Digne için yaptığı resmi teklifin belgesi sosyal medyaya düştü. Fransız futbolcu bu belge ile ilgili açıklama yapmadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

MENAJERİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Lucas Digne'nin menajeri Mikkel Beck de, konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

Digne'nin Aston Villa'da kalmak istediği söyleyen Beck, "Galatasaray, Aston Villa ile temasa geçti. Ancak Galatasaray ile aramızda anlaşma sağlanamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

Lucas, Aston Villa'da kalmak istiyor ve sözleşme şartlarını müzakere etme niyetinde değildi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?

2 GOL, 6 ASİST

31 yaşındaki Fransız milli sol bek, geçen sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol atıp 6 asist yaptı.

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