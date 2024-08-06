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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Derrick Köhn'ün Almanya ve Rusya'dan taliplerinin çıkması sonrası o bölge için arayışlar başladı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada listede 3 isim öne çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı 5-0 yenilerek sezona kötü başlayan Galatasaray'da gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, bu mevki için titiz bir planlama yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

Glasgow Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz. Geçen sezonun devre arasında da Rıdvan için girişimler yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bu hafta milli oyuncu için yeniden harekete geçilecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

RIDVAN YILMAZ ÇEKİNİYOR

Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'ın teklifini kabul edip etmeme konusunda kararsız. Sebebi ise; siyah-beyazlı taraftarlardan gelecek tepkiler. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu bu yönde ikna etmeye çalışıyor

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

LEIF DAVIS DE LİSTEYE EKLENDİ

Takvim'in haberine göre; transferde Almanya ve Rusya'dan kulüplerin radarında bulunan Derrick Köhn'ün ayrılma ihtimaline karşın plan yapan Sarı-Kırmızılılar'ın İngiltere'de Ipswich Town'da oynayan Leif Davis'i de listesine eklediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

24 yaşındaki futbolcu için hem sportif hem de mali açıdan araştırmaların başladığı gelen haberler arasında. Davis'in 2025 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

Ayrıca kulüp taraflı 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor. 9 milyon Euro değer biçilen 1.82 boyundaki futbolcu, sol bek dışında sol açıkta da başarıyla oynayabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

LOVIK İLE DİRSEK TEMASI SÜRÜYOR

Bilindiği üzere Galatasaray, bu mevki için eşzamanlı bir operasyon yürütüyor. Sarı-Kırmızılılar, Norveç ekibi Molde'de kariyerine devam eden 20 yaşındaki sol bek Mathias Lovik ile dirsek temasını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

Genç yıldızın, 2027'ye kadar Molde ile kontratı bulunuyor. 3.2 milyon Euro değer biçilen Lovik, Aslan'ı sosyal medyadan takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

Futbolcunun, yeni bir sayfa açıp Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ve kulüpler arasındaki anlaşmayı beklediği belirtildi.

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