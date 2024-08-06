TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!

LEIF DAVIS DE LİSTEYE EKLENDİ Takvim'in haberine göre; transferde Almanya ve Rusya'dan kulüplerin radarında bulunan Derrick Köhn'ün ayrılma ihtimaline karşın plan yapan Sarı-Kırmızılılar'ın İngiltere'de Ipswich Town'da oynayan Leif Davis'i de listesine eklediği ortaya çıktı.

24 yaşındaki futbolcu için hem sportif hem de mali açıdan araştırmaların başladığı gelen haberler arasında. Davis'in 2025 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi devam ediyor.