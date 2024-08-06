Sola 2 aday

Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında hezimete uğrayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Sara'yı rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katan sarıkırmızılılar'da şimdiki hedef ise; sol bek... Yıllardır kanayan yara olan bu bölgeye geçen sezon devre arasında Derrick Köhn transfer edildi. Ancak Gana asıllı Alman oyuncunun, teknik direktör Okan Buruk'un isteklerini karşılayamamasının ardından yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Rısya'dan talipleri olan Köhn'ü satmaya hazırlanan yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun yerini ise doldurmak için iki isme yöneldi. Öncelik Glasgow Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz. Geçen sezonun devre arasında da Rıdvan için girişimler yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bu hafta milli oyuncu için yeniden harekete geçilecek. Diğer isim ise Molde'den Mathias Lövik. 20 yaşındaki oyuncu için görüşmeler sürüyor.

LÖVİK TAKİBE ALDI

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Molde'nin genç yeteneği Lövik, sarı-kırmızılıları'ı instagramdan takibe aldı. Sol ayaklı genç oyuncu bir sarı-kırmızılı taraftarın "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" yorumunu da beğendi.

RIDVAN YILMAZ ÇEKİNİYOR

Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'ın teklifini kabul edip etmeme konusunda kararsız. Sebebi ise; siyah-beyazlı taraftarlardan gelecek tepkiler. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu bu yönde ikna etmeye çalışıyor.