Haberler Galatasaray SON DAKİKA: Emin Bayram Westerlo'da! İşte bonservis bedeli

SON DAKİKA: Emin Bayram Westerlo'da! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Emin Bayram'ın Belçika Ligi takımlarından Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 21:51 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 22:08
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: Emin Bayram Westerlo'da! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Emin BayramBelçika ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiraladı.

Galatasaray, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır" denildi.

Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı?
Fred'den kötü haber! Mourinho son durumunu açıkladı
DİĞER
İsrail baskısıyla Adidas reklamından çıkarılmıştı... Filistinli model Bella Hadid'den ilk açıklama geldi!
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı! Hedef Hizbullah komutanı Fuad Şükr mü? Saldırı öncesi ABD detayı
F.Bahçe tur atladı UEFA puanı değişti!
F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred'den kötü haber! Mourinho son durumunu açıkladı Fred'den kötü haber! Mourinho son durumunu açıkladı 22:42
Djiku: Lille'yi çok iyi biliyorum Djiku: Lille'yi çok iyi biliyorum 22:38
Lille - F.Bahçe maçı ne zaman? Lille - F.Bahçe maçı ne zaman? 22:37
Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı? Mourinho'dan En-Nesyri açıklaması! Çift forvet oynatacak mı? 22:20
F.Bahçe tur atladı UEFA puanı değişti! F.Bahçe tur atladı UEFA puanı değişti! 22:04
F.Bahçe kazanarak turladı! F.Bahçe kazanarak turladı! 21:58
Daha Eski
Emin Bayram Westerlo'da! İşte bonservis bedeli Emin Bayram Westerlo'da! İşte bonservis bedeli 21:51
G.Saray'da Beşiktaş mesaisi! G.Saray'da Beşiktaş mesaisi! 21:41
Bodrum FK hazırlık maçında galip! Bodrum FK hazırlık maçında galip! 21:03
Trabzonspor'da Ruzomberok maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Ruzomberok maçı hazırlıkları 20:56
F.Bahçe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 20:35
Mourinho iç sahada ilk resmi maçında! Mourinho iç sahada ilk resmi maçında! 20:17